В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.

ЦАМТО, 25 ноября. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 24 ноября прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Ниже приведены выдержки из выступления С.Шойгу в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Начиная работу, министр обороны предложил рассмотреть вопрос о совершенствовании системы военного образования и военной подготовки студентов гражданских вузов.<…>

Вторым вопросом на повестке заседания стали результаты выполнения текущей Государственной программы вооружения и предложения по формированию проекта государственного оборонного заказа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

"Несмотря на ограничения из-за коронавируса, рост цен на сырье и материалы, нам удалось достичь плановых показателей развития систем вооружения армии и флота", – констатировал генерал армии Сергей Шойгу.

По информации министра обороны, в рамках выполнения Государственной программы вооружения с 2018 по 2020 гг. в войска поставлено более 20 тыс. основных образцов вооружения, около 2 млн. ед. техники и средств обеспечения.

"При этом непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооруженных Сил, – отметил глава военного ведомства. – Среди наших приоритетов – повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания".

Министр обороны добавил, что в ходе заседания будет заслушано, как решаются задачи в части оснащения высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современным вооружением и техникой.

Далее Сергей Шойгу предложил участникам заседания обсудить состояние правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах. <…>

В завершение заседания был рассмотрен перечень объектов капитального строительства Министерства обороны России на 2022 год.

"Сбалансированное развитие всех видов и родов войск Вооруженных Сил, темпы перевооружения армии и флота неразрывно связаны с наличием современной обеспечивающей военной инфраструктуры", – заявил Сергей Шойгу.

В связи с этим, по словам министра обороны, основные усилия Военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, а также на совершенствовании аэродромной сети, системы базирования ВМФ и инфраструктуры арктической группировки.

Так, обеспечена постановка на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях.

Мероприятия продолжаются в Новосибирском, Йошкар-Олинском, Нижнетагильском, Иркутском, Тейковском и Ужурском соединениях РВСН.

В рамках развертывания Единой космической системы завершен второй этап строительства сооружений Западного модернизированного командного пункта для передачи его в опытную эксплуатацию.

В Каспийске построен Северный оградительный мол пункта базирования для размещения основного боевого состава кораблей и судов Каспийской флотилии.

Одновременно завершается строительство объектов береговой инфраструктуры и инженерных систем пункта базирования в Вилючинске, причалов в Балтийске.

Перечень объектов капитального строительства на 2022 год формируется в соответствии с Планом строительства Министерства обороны на 2019-2025 годы, Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы и гособоронзаказом.

При этом учитываются целевые инфраструктурные задачи военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил.

"Чтобы синхронизировать поставки новых образцов вооружения, которые ведутся опережающими темпами, и строительство обеспечивающей инфраструктуры, решено привлечь через опорный банк кредитные средства для генеральных подрядчиков, организаций, которые занимаются строительством, в объеме 82 млрд. руб., – сообщил глава военного ведомства. – Это позволит оперативно развертывать работы на ключевых объектах специального назначения под мероприятия Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы".