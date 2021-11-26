Лидеры ЕС напомнили о программе создания атомной бомбы Ираном

Великобритания, Франция и Германия («евротройка» по Ирану) выразили обеспокоенность тем, что продолжение Ираном программы обогащения урана может позволить Тегерану перейти к созданию ядерного оружия.

В совместном заявлении трех стран говорится, что при дальнейшем обогащении уже имеющихся у Ирана запасов расщепляющегося материала возможно произвести более одного ядерного боеприпаса.

Отмечается, что накопление урана, обогащенного на 20% и 60%, «сокращает время, необходимое Ирану для создания первого ядерного боеприпаса».

Одновременно «евроторойка» обратила внимание, что «Иран также накопил необходимые знания, имеющие решающее значение для производства ядерного оружия».

В заявлении подчеркивается, что у Ирана «нет правдоподобного гражданского обоснования для обогащения урана на 20 и 60%, а производство высокообогащенного урана является беспрецедентным для государства, не имеющего оружейной программы».