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Военно-промышленный курьер

Лидеры ЕС напомнили о программе создания атомной бомбы Ираном

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Иранская ракетная программа
Иранская ракетная программа.
Источник изображения: vpk-news.ru

Великобритания, Франция и Германия («евротройка» по Ирану) выразили обеспокоенность тем, что продолжение Ираном программы обогащения урана может позволить Тегерану перейти к созданию ядерного оружия.

В совместном заявлении трех стран говорится, что при дальнейшем обогащении уже имеющихся у Ирана запасов расщепляющегося материала возможно произвести более одного ядерного боеприпаса. 

Отмечается, что накопление урана, обогащенного на 20% и 60%, «сокращает время, необходимое Ирану для создания первого ядерного боеприпаса».

Одновременно «евроторойка» обратила внимание, что «Иран также накопил необходимые знания, имеющие решающее значение для производства ядерного оружия».

В заявлении подчеркивается, что у Ирана «нет правдоподобного гражданского обоснования для обогащения урана на 20 и 60%, а производство высокообогащенного урана является беспрецедентным для государства, не имеющего оружейной программы».

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