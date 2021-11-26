Глаза и уши Минобороны России приступили к работе в космосе

Запущенный с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союзом-2.1Б» военный спутник выведен на расчётную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Старт ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Пуск ракеты «Союз-2», летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году, боевые расчеты Космических войск провели уже 51 раз. Ракета «Союз-2» пришла на смену ракетам-носителям «Союз-У». В период с 1973 по 2012 год с «Плесецка» было запущено 435 таких носителей.

Как ранее сообщал специализированный сайт Spaceflightnow, ракета-носитель должна вывести на орбиту аппарат Единой космической системы «Тундра», предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Орбитальная группировка в перспективе будет состоять из 10 аппаратов «Тундра», развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.

В 2015, 2017 и 2019 годах на орбиту были выведены первые три новых аппарата системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - ЕКС-1, ЕКС-2 и ЕКС-3 (обозначенные как «Космос-2510», «Космос-2518» и «Космос-2541»).

Спутники «Тундра» приходят на смену аппаратам спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США – «Око» и «Око-1», отмечает Интерфакс.