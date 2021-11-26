Войти
Военно-промышленный курьер

Глаза и уши Минобороны России приступили к работе в космосе

565
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Запущенный с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союзом-2.1Б» военный спутник выведен на расчётную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Старт ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Пуск ракеты «Союз-2», летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году, боевые расчеты Космических войск провели уже 51 раз. Ракета «Союз-2» пришла на смену ракетам-носителям «Союз-У». В период с 1973 по 2012 год с «Плесецка» было запущено 435 таких носителей.

Как ранее сообщал специализированный сайт Spaceflightnow, ракета-носитель должна вывести на орбиту аппарат Единой космической системы «Тундра», предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Орбитальная группировка в перспективе будет состоять из 10 аппаратов «Тундра», развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.

В 2015, 2017 и 2019 годах на орбиту были выведены первые три новых аппарата системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - ЕКС-1, ЕКС-2 и ЕКС-3 (обозначенные как «Космос-2510», «Космос-2518» и «Космос-2541»).

Спутники «Тундра» приходят на смену аппаратам спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США – «Око» и «Око-1», отмечает Интерфакс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз РН
Союз-2 РН
СПРН
Похожие новости
26.11.2021
Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на расчетную орбиту - Минобороны РФ
22.04.2019
Звезды под прицелом: что известно о новом противоспутниковом оружии
05.10.2007
Вахта продолжается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 08:37
  • 99
В США удивились размерам Су-75
  • 26.11 08:18
  • 1
Президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО
  • 26.11 07:41
  • 33
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 26.11 06:21
  • 1
Создатель российского «железа» строит огромное производство в Дубне
  • 26.11 06:12
  • 1
Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту
  • 26.11 05:47
  • 1
«Ржавеющие» ВМС США сравнили с мертвым ВМФ СССР
  • 26.11 05:23
  • 4
Извольте разоружиться
  • 26.11 05:12
  • 1
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
  • 26.11 04:45
  • 7
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 25.11 22:51
  • 11
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 25.11 22:47
  • 13
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 25.11 21:42
  • 411
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 25.11 21:12
  • 27
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 25.11 21:06
  • 11
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 25.11 20:45
  • 178
Слепые «Цирконы»