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ТАСС

Фрагмент американской ракеты Falcon 9 прошел в 5 км от МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Помех для полета станции нет, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фрагмент американской ракеты Falcon 9 прошел в более чем 5 км от Международной космической станции, угрозы для МКС нет. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 км. Помех для полета станции нет", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе также отметили, что экипаж российского сегмента МКС в составе космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") в подмосковном Королеве планово готовятся к проведению в четверг расстыковки МКС и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" и к стыковке с МКС корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал".

В настоящее время на борту МКС работает 66-я экспедиция в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дубров, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

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