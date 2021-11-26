США соберут один авианосец из двух

Командование ВМС США приняло решение использовать часть комплектующих строящегося авианосца Kennedy для скорейшего ввода в строй однотипного Gerald R. Ford. Руководство флотом назвало каннибализацию корабля "инструментом управления проектами", пишет Defence News.

У строящегося Kennedy позаимствуют компоненты силовой установки и лифтовые подъемники для боеприпасов - именно те агрегаты, проблемы с которыми на Gerald R. Ford не удается решить уже несколько лет.

- Ни одна из переданных другому кораблю частей не повлияет на сроки готовности авианосца Kennedy, - заявил представитель ВМС США капитан Клэй Досс. Его коллега со строящей авианосец верфи Huntington Ingalls Industries заметил, что обмен комплектующими - обычная практика. Заверить строительство корабля планируется в 2024 году.

Американский морской офицер в отставке Брэдли Мартин назвал каннибализацию кораблей дурной привычкой, указывающей на отсутствие у Пентагона надежных поставщиков запасных частей для флота.

Головной атомный авианосец нового проекта Gerald R. Ford должен был обрести полную готовность в 2018 году, но из-за многочисленных технических проблем сроки не раз переносились. Специалисты указывают на большое количество новых, слабо освоенных технологий, примененных при создании корабля. Начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Майкл Гилдей назвал 23 технических решения, создавших трудности при эксплуатации авианосца. Главные проблемы состоят в ненадежности агрегатов силовой установки, лифтовых подъемников для вооружения, системы приема и отправки самолетов.

Антон Валагин