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Российская газета

Создан новый ноутбук для хранения секретов

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Источник изображения: Пресс-служба "Объединенной приборостроительной корпорации"

В России создали новую версию защищенного ноутбука для секретных сведений. Его представили на международном телекоммуникационном саммите в Москве.

Разработку представил холдинг "Росэлектроника", входящий в Ростех, пишет РИА Новости. Новый хранитель информации дополнил линейку уже серийно выпускаемых ноутбуков для Вооруженных сил России. В холдинге отметили, что компьютер оснащен отечественной операционной системой МСВС и модулем доверенной загрузки "Соболь". Все это защищает его от несанкционированного доступа, позволяет безопасно хранить и обрабатывать информацию, в том числе и совершенно секретную..

Этот ноутбук предназначен и для полевых испытаний техники, военных учений и операций. Вес компьютера снижен на 30 процентов из-за примененного магниевого сплава с сохранением герметичности и прочности.


Светлана Цыганкова

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