"Ведомости": Равиль Хакимов уйдет с должности гендиректора "Иркута"

По данным издания, новым руководителем корпорации будет нынешний глава "Вертолетов России" Андрей Богинский

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор корпорации "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") Равиль Хакимов оставит свою должность в ближайшее время. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника в ОАК.

По данным газеты, Хакимов уйдет с поста на следующей неделе, задолго до завершения его контракта в "Иркуте", который истекает в апреле 2022 года. К заседанию совета директоров ОАК, которое запланировано на 30 ноября, поручено подготовить материалы по работе Хакимова в корпорации, чтобы дать ему оценку и оформить увольнение, пишут "Ведомости". На тот же день назначено и заседание совета директоров "Иркута".

Хакимов подтвердил изданию возможность своего увольнения. "Это вопрос к акционерам и членам совета директоров. Но да, этот вопрос обсуждается", - сообщил он. Топ-менеджер добавил "Ведомостям", что у него уже есть варианты по дальнейшему трудоустройству, но отказался их комментировать. Собеседники газеты отмечают, что определенности с дальнейшей позицией Хакимова нет. Обсуждается вариант назначения на должность топ-менеджера "Вертолетов России".

Год назад в ОАК также готовилось увольнение топ-менеджера "Иркута", но тогда по итогам личной встречи Хакимова с Чемезовым оно так и не было утверждено. Причиной недовольства гендиректором "Иркута" тогда был, в частности, ход реализации проекта МС-21 [МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса], считает собеседник газеты.

Новым руководителем "Иркута" будет нынешний гендиректор "Вертолетов России" (также входят в Ростех) Андрей Богинский. При этом Богинский, по данным собеседников "Ведомостей", будет совмещать должности заместителя гендиректора ОАК по гражданской авиации и гендиректора "Иркута". "По аналогии с тем, как это реализовано в дивизионе транспортной авиации: Сергей Ярковой является заместителем гендиректора ОАК Юрия Слюсаря и гендиректором ПАО "Ил", - сказал один из источников газеты.

По словам другого источника, Хакимов покидает пост в связи с ротацией руководящих кадров в отрасли, в результате которой на должность гендиректора "Вертолетов России" назначат гендиректора входящего в Ростех концерна "Радиоэлектронные технологии" Николая Колесова.

23 ноября несколько источников в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС, что Богинский покинет должность генерального директора холдинга "Вертолеты России", его место займет Николай Колесов, который сейчас возглавляет АО "Концерн Радиоэлектронные технологии".

О корпорации "Иркут"

Научно-производственная корпорация "Иркут" - вертикально-интегрированное предприятие, обеспечивающее полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного и гражданского назначения. Создана в 2002 году на базе ОАО "Иркутское авиационное производственное объединение".

Корпорация производит военные самолеты Су-30СМ, Як-130, Су-30МК, а также ведет разработку и выпуск гражданского лайнера МС-21.

Около 86% акций компании принадлежит ОАК, 9,5% - АХК "Сухой". Равиль Хакимов возглавляет компанию "Иркут" с 2019 года.