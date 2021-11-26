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РИА Новости

Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту

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Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запущенный в четверг с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1Б" военный спутник выведен на расчётную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1Б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1Б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Это уже 51-й пуск ракеты "Союз-2", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У" - в период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" было запущено 435 таких носителей.

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Союз-2 РН
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1 комментарий
№1
26.11.2021 06:12
Запустили военный спутник Тундра, пятый по счету
0
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