Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запущенный в четверг с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1Б" военный спутник выведен на расчётную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1Б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1Б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Это уже 51-й пуск ракеты "Союз-2", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У" - в период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" было запущено 435 таких носителей.