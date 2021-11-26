Парламент Казахстана одобрил оказание военно-технической помощи Таджикистану, в том числе передачу боеприпасов

Нур-Султан. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Документ был подписан 17 апреля 2021 года.

Как сообщил на заседании заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев, соглашение предусматривает разовую передачу таджикской стороне военного имущества, в частности, боеприпасов.

"Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом со станции "Отар" Жамбылской области (на юге Казахстана) до города Душанбе", - сказал он.

По его словам, соглашение предусматривает, что таджикистанская сторона не передает имущество или право на его использование третьей стороне.

В ходе заседания сенаторы также приняли закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы".

По словам Шпекбаева, этот документ был подписан 12 июля 2021 года по "запросу таджикистанской стороны об оказании военно-технической помощи".

"Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества таджикистанской стороне, наименование и объем которых согласованы по дипломатическим каналам", - сказал он.

Замминистра добавил, что казахстанская сторона также берет на себя расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом до Душанбе.

"В свете перманентных угроз безопасности центральноазиатскому региону, вызванных в том числе выводом войск международной коалиции из Афганистана, есть объективная необходимость в безотлагательном укреплении оборонного потенциала вооруженных сил на южном направлении зоны ответственности ОДКБ", - добавил Шпекбаев.