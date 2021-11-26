Парламент Казахстана одобрил оказание военно-технической помощи Таджикистану, в том числе передачу боеприпасов

Нур-Султан. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Документ был подписан 17 апреля 2021 года.
Как сообщил на заседании заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев, соглашение предусматривает разовую передачу таджикской стороне военного имущества, в частности, боеприпасов.
"Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом со станции "Отар" Жамбылской области (на юге Казахстана) до города Душанбе", - сказал он.
По его словам, соглашение предусматривает, что таджикистанская сторона не передает имущество или право на его использование третьей стороне.
В ходе заседания сенаторы также приняли закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы".
По словам Шпекбаева, этот документ был подписан 12 июля 2021 года по "запросу таджикистанской стороны об оказании военно-технической помощи".
"Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества таджикистанской стороне, наименование и объем которых согласованы по дипломатическим каналам", - сказал он.
Замминистра добавил, что казахстанская сторона также берет на себя расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом до Душанбе.
"В свете перманентных угроз безопасности центральноазиатскому региону, вызванных в том числе выводом войск международной коалиции из Афганистана, есть объективная необходимость в безотлагательном укреплении оборонного потенциала вооруженных сил на южном направлении зоны ответственности ОДКБ", - добавил Шпекбаев.