Парламент Казахстана ратифицировал соглашение об оказании военно-технической помощи Киргизии

Нур-Султан. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи", сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Документ был подписан в Нур-Султане 2 марта 2021 года.
Ранее замминистра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев сообщил, что соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества, боеприпасов и специального оборудования киргизской стороне.
По его информации, казахстанская сторона обеспечивает расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до поселка Койташ в Киргизии.