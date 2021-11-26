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Интерфакс-АВН

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение об оказании военно-технической помощи Киргизии

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Военнослужащие вооруженных сил Киргизии на совместных учениях ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии на совместных учениях ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Нур-Султан. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи", сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Документ был подписан в Нур-Султане 2 марта 2021 года.

Ранее замминистра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев сообщил, что соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества, боеприпасов и специального оборудования киргизской стороне.

По его информации, казахстанская сторона обеспечивает расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до поселка Койташ в Киргизии.

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Страны
Казахстан
Киргизия
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