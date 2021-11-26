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Российская газета

У России и Таджикистана будет общая система ПВО в регионе

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Командный пункт РЛС класса "Воронеж-ДМ"
Командный пункт РЛС класса "Воронеж-ДМ".
Источник изображения: © Валерий Матыцин/ТАСС

В Госдуме на ратификации находится внесенное президентом РФ Соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана. Этот документ подписали 27 апреля в Душанбе министры обороны двух стран. А в середине ноября одобрило российское правительство.

В соглашении прописана миссия новой оборонной структуры двух государств. Сказано, что их совместная региональная система ПВО, являясь составной частью Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, формируется "в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе". Москва и Душанбе договорились, с одной стороны, совместно прикрыть свою территорию от ударов с воздуха. А с другой - обезопасить воздушное пространство СНГ на южном стратегическом направлении. Это особенно важно в связи с событиями в Афганистане.

Соглашение рассчитано на 5 лет и предусматривает автоматическое продление на тот же срок. Координацией совместных действий системы ПВО займется главком ВКС России. Основная тяжесть по несению совместного боевого дежурства ляжет на наши подразделения и экипажи, в том числе расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПС 201-й военной базы РФ в Таджикистане. Региональные системы ПВО наша страна уже создала с рядом государств СНГ. В частности, с Беларусью и Казахстаном. Это помогает генералам планировать совместное применение сил и средств, организовывать их взаимодействие, оперативную и боевую подготовку, боевое дежурство. Такой же алгоритм используют в новой системе ПВО России и Таджикистана.


Юрий Гаврилов

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