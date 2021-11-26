Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

Вашингтон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы республиканец Роб Портман и демократ Джин Шахин настаивают на увеличении поставок летального оружия в Киев на фоне сообщений о якобы скоплении российских войск вблизи границы с Украиной.

Портман и Шахин предлагают выделить в 2022 финансовом году $350 млн Пентагону для оказания военной помощи Украине.

Предлагаемые ими поправки к оборонному бюджету увеличивают военную помощь Украине на $100 млн по сравнению с суммой, запрошенной администрацией Джо Байдена.

При этом из них $125 млн по сравнению с прежними $75 млн предлагается выделить на закупку "летальных" средств.

"Я настоятельно призываю администрацию оказать дальнейшую помощь в форме противовоздушных и противотанковых средств, которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания этой последней российской угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Портмана.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину в это время", - отметил он.

"Я настоятельно призываю сенат проголосовать за поправку, увеличивающую общий объем помощи Украине и санкционирующую более высокий процент расходов на летальное оружие, которую я предлагаю вместе с сенатором Джин Шахин к оборонному бюджету на 2022 финансовый год", - добавил Портман.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину из-за предполагаемого наращивания Россией сил вблизи украинской границы.