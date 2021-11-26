Российские военные начнут получать парашют для прыжка с собаками в 2022 году

До конца года должны быть завершены государственные испытания парашютной системы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Парашютная система, которая обеспечит десантирование кинолога со служебной собакой, начнет поступать в Вооруженные силы России в следующем году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех".

"Поставки подвесной системы собаки в Минобороны РФ начнутся в 2022 году после принятия изделия на снабжение и присвоения конструкторской документации литеры О1 (серийное производство)", - сказали в холдинге.

Как уточнил в пресс-службе, до конца 2021 года должны быть завершены государственные испытания парашютной системы.

Подвесная парашютная система собаки была разработана в России впервые и аналогов такой системы в стране нет. Система предназначена для десантирования с высоты до 4 тыс. м собаки весом до 45 кг совместно с парашютистом или в тандеме парашютиста и кинолога.

По предварительным испытаниям собака ведет себя после выполнения прыжка адекватно, после приземления готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставятся.