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Известия.ru

В «Роскосмосе» назвали срок начала перекрестных полетов с США на МКС

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что полеты космонавтов на кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года.

«Уточняются и роли в этом экипаже и в принципе, если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрестные полеты самое раннее могут начаться осенью 2022 года», — цитирует его ТАСС 25 ноября.

По словам Крикалева, вопрос перекрестных полетов требует согласования с правительством, чем сейчас и занимается «Роскосмос».

21 ноября в российской госкорпорации сообщили, что Россия и США отправят совместную миссию на Венеру. Объединение усилий упростит задачу в экономическом плане, а также с точки зрения техники и науки.

Комплексная исследовательская программа должна стартовать в конце 2020-х годов.


В июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. В свою очередь, глава NASA отметил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

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