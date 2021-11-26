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Известия.ru

Суд отправил под домашний арест начальника полигона «Капустин Яр»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

235-й гарнизонный военный суд Москвы в среду, 24 ноября, освободил из-под стражи и отправил под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Минобороны «Капустин Яр» Олега Кислова. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Кислова Олега Васильевича меры пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали изданию в суде.

По данным газеты, Кислов проходит по уголовному делу о взяточничестве и пропаже 300 тонн принадлежавшего Минобороны топлива.

Обвинения против Кислова были выдвинуты после признаний его подчиненного, экс-начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковника Алексея Прудникова, о передаче топлива коммерсантам за вознаграждение 1,9 млн рублей. Деньгами он поделился со своим командиром, Кисловым, добавил Прудников.

По информации газеты, обвиняемый покинул изолятор после признания вины, раскаяния, заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, а также по состоянию здоровья и с учетом медалей и знаков отличий. Всего, согласно показаниям в суде Прудникова, генерал Кислов участвовал в трех эпизодах взяточничества.

Также сообщается, что Прудникова, в свою очередь, уже оштрафовали за нарушение экологических норм и даже пытались привлечь его к ответственности через суд.

Ранее в тот же день Басманный московский суд арестовал четверых фигурантов уголовного дела о коммерческом подкупе, по которому проходит глава компании «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев и еще шесть сотрудников обвинили в коммерческом подкупе.

По версии следствия, участники преступной группы получили незаконное вознаграждение от частных предпринимателей «за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края» в общей сумме более 20 млн рублей.

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Страны
Россия
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