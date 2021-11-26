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ТАСС

В NASA заявили, что тест РФ противоспутникового оружия не влияет на сотрудничество по МКС

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Билл Нельсон
Билл Нельсон.
Источник изображения: Фото: NASA

Управление продолжает обсуждать с Роскосмосом как будущее станции в долгосрочной перспективе, так и краткосрочные договоренности, отметил глава NASA Билл Нельсон

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Испытание Россией противоспутникового оружия не окажет негативного воздействия на перспективы дальнейшего американо-российского сотрудничества по Международной космической станции (МКС). Такое мнение глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил в интервью интернет-порталу SpaceNews.

"Он (Нельсон) сказал, что испытания не будут иметь отрицательного воздействия на перспективы продолжающегося сотрудничества с Россией на МКС", - говорится в материале, опубликованном в среду на сайте SpaceNews. Как отмечает портал, NASA продолжает обсуждать с Роскосмосом как будущее станции в долгосрочной перспективе, так и краткосрочные договоренности относительно перекрестных полетов к МКС на российских "Союзах" и американских кораблях.

"Мы продолжим эти обсуждения и, возможно, нам будет, что объявить, когда я приеду в Москву", - добавил Нельсон, отметив, что точная дата его встречи в российской столице с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным пока не назначена. Ранее Нельсон заявлял, что с нетерпением ждет поездки в Москву и намерен осуществить ее, как только позволит ситуация с пандемией.

На прошлой неделе российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

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