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ТАСС

Корабль "Прогресс МС-17" затопят в Тихом океане

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Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур
Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Несгораемые элементы корабля будут затоплены в несудоходной части океана в 1,8 тыс. км от города Веллингтона и 7,7 тыс. км от города Сантьяго

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Космический корабль "Прогресс МС-17" отстыкуют от российского сегмента Международной космической станции (МКС) и затопят в четверг в Тихом океане, чтобы дать возможность пристыковать к многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ) "Наука" новый российский узловой модуль "Причал".

"На 25 ноября в 14:23 мск запланирована его расстыковка вместе с переходной проставкой, которая обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии "Союз МС" и "Прогресс МС", - сообщили в Роскосмосе.

Затопление транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17 начнется в 14:20 мск с команды на расстыковку, физическое разделение произойдет в 14:23 мск. Предполагается, что двигательная установка "Прогресса МС-17" для схода с орбиты будет включена в 17:34 мск. В 18:08 мск ожидается вход "Прогресса" в плотные слои атмосферы, а в 18:17 мск несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана в 1,8 тыс. км от города Веллингтона и 7,7 тыс. км от города Сантьяго.

Отсоединение и затопление переходной проставки модуля "Наука" сделает возможным штатную стыковку с прибывающим новым российским узловым модулем. Перестыковка грузового корабля "Прогресс МC" с малого исследовательского модуля "Поиск" на модуль "Наука" была выполнена 22 октября 2021 года. Корабль был запущен на станцию ракета-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 30 июня 2021 года и пристыкован к МКС 2 июля.

Узловой модуль "Причал" был выведен на орбиту в составе транспортного грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Запуск состоялся 24 ноября 2021 года в 16:06:35 мск. Автономный полет к МКС пройдет по двухсуточной схеме, а пристыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается 26 ноября 2021 года в 18:26 мск.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз-2 РН
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