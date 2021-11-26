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Известия.ru

В Минобороны рассказали об атаке ВВС Израиля на Сирию

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/XinHua/Ammar Safarjalani

Израиль нанес управляемыми ракетами из воздушного пространства Ливана удар по объектам на территории сирийской провинции Хомс, ранение получил сирийский военный. Об этом 24 ноября сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс», — сказал он на брифинге.

По его словам, ПВО Сирии из комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожила десять ракет.

Об авиаударе стало известно ранее в среду. Сообщалось также, что большая часть ракет была сбита сирийскими силами ПВО.

Позже агентство SANA уточнило, что в результате авиаударов по сирийскому городу Холмс погибли двое мирных жителей, еще один мирный житель и шестеро сирийских военных получили ранения.

В конце октября двое сирийских военных пострадали в результате израильского авиаудара по объектам противовоздушной обороны под Дамаском. Об этом сообщал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Он рассказал о налете четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты.

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Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
Бук-М2
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