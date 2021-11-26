В Минобороны рассказали об атаке ВВС Израиля на Сирию

Израиль нанес управляемыми ракетами из воздушного пространства Ливана удар по объектам на территории сирийской провинции Хомс, ранение получил сирийский военный. Об этом 24 ноября сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс», — сказал он на брифинге.

По его словам, ПВО Сирии из комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожила десять ракет.

Об авиаударе стало известно ранее в среду. Сообщалось также, что большая часть ракет была сбита сирийскими силами ПВО.

Позже агентство SANA уточнило, что в результате авиаударов по сирийскому городу Холмс погибли двое мирных жителей, еще один мирный житель и шестеро сирийских военных получили ранения.

В конце октября двое сирийских военных пострадали в результате израильского авиаудара по объектам противовоздушной обороны под Дамаском. Об этом сообщал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Он рассказал о налете четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты.