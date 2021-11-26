Вырастет число вузов с армейской подготовкой студентов

"Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооруженных сил", - заявил в среду, 24 ноября, на коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу. В числе приоритетов он назвал повышение боеспособности армии флота, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдержЦивания.

На коллегии генералы обсудили, как решаются эти задачи в ходе оснащения войск высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современным вооружением и техникой. "Несмотря на ограничения из-за коронавируса, рост цен на сырье и материалы, нам удалось достичь плановых показателей развития систем вооружения. В рамках выполнения Госпрограммы вооружения с 2018 по 2020 год в войска поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения, около двух миллионов единиц техники и средств обеспечения, а также порядка 600 тысяч боеприпасов и средств поражения", - сообщил Шойгу.

Вооруженные силы получают не только новые танки и ракеты, самолеты и корабли. "Сбалансированное развитие Вооруженных сил, темпы перевооружения армии и флота неразрывно связаны с наличием современной обеспечивающей военной инфраструктуры, - подчеркнул министр обороны. - В связи с этим основные усилия военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, а также на совершенствовании аэродромной сети, системы базирования ВМФ и инфраструктуры арктической группировки".

По словам Шойгу, обеспечена постановка на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Эта работа продолжается в Новосибирской, Йошкар-Олинской, Нижнетагильской, Иркутской, Тейковской (Ивановская область) и Ужурской (Красноярский край) дивизиях РВСН. "В рамках развертывания Единой космической системы завершен второй этап строительства сооружений Западного модернизированного командного пункта для передачи его в опытную эксплуатацию, - продолжил министр. - В Каспийске построен Северный оградительный мол пункта базирования для размещения основного боевого состава кораблей и судов Каспийской флотилии". Он напомнил, что одновременно завершается строительство объектов береговой инфраструктуры и инженерных систем пункта базирования в Вилючинске (Камчатский край) и причалов в Балтийске (Калининградская область).

По мнению министра, объективную оценку деятельности Вооруженных сил дают социологические опросы и отношение к армии гражданского общества. "Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью, - сказал Шойгу. - По данным соцопросов, более 90 процентов граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну. Около 88 процентов испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии. Свыше половины считают ее школой жизни". Далее следовал вывод: нужно и дальше делать все возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего.

По словам Шойгу, с 2018 по 2020 год в войска поставили более 20 тысяч основных образцов вооружения

На коллегии прозвучала новость, которая наверняка обрадует студентов. "Вместе с региональными органами власти и непосредственно вузами мы проработали возможность формирования ряда новых военных учебных центров по всей стране. В результате количество субъектов Российской Федерации с доступной для студентов военной подготовкой увеличится с 45 до 52", - сообщил Шойгу. Он уточнил, что решение о создании новых военных учебных центров будет в том числе зависеть от уровня готовности к этому вузов.

Юрий Гаврилов