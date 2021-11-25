В Италии заявили о возможном слиянии европейских программ истребителей шестого поколения

Командующий итальянскими Военно-воздушными силами спрогнозировал слияние программ FCAS (Future Combat Air System) и Tempest, направленных на разработку истребителей шестого поколения.

О возможном слиянии двух нашумевших европейских программ по созданию истребителей нового поколения заявил командующий итальянскими ВВС Лука Горетти. По его словам, Италия присоединилась к программе Tempest, поскольку чувствовала, что сможет сыграть большую роль в разработке нового самолета, чем в случае с Future Combat Air System.

Так как и Tempest, и FCAS находятся на начальной стадии, нормально, что каждая из сторон оценивает различные варианты. «Но естественно, что эти две реальности сольются в одну, ведь вложение огромных финансовых ресурсов в две эквивалентные программы немыслимо», — заявил Горетти.

В то время как Великобритания и Италия (при несомненном лидерстве Лондона) работают над Tempest, Франция, Германия и Испания создают свой истребитель по программе FCAS, имеющий условное обозначение New Generation Fighter.

Макет Tempest Источник изображения: usinenouvelle

Программы направлены на разработку разных боевых машин. Вместе с тем они схожи концептуально. Обе видят как «системы систем», которые должны включать пилотируемые (или же опционально пилотируемые) истребители, наборы сенсоров, принципиально новые авиационные вооружения и БПЛА. Оба истребителя должны быть малозаметными. Предполагается, что новые самолеты в итоге полностью придут на смену истребителям четвертого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. Ориентировочно это может произойти в 2040-х.

Напомним, макет самолета, создаваемого по программе FCAS, демонстрировали на авиационно-космическом салоне в аэропорту Ле-Бурже в 2019-м. Годом ранее британцы представили облик Tempest. Согласно ему, машину построят по схеме «бесхвостка». Она получит два отклоненных в стороны киля и два двигателя.

Макет NGF Источник изображения: usinenouvelle

Примечательно, что Великобритания пошла на крайне дорогостоящую разработку, несмотря на закупку американских F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки. А также, несмотря на то, что последним «национальным» истребителем Соединенного Королевства был Harrier, совершивший первый полет еще в 1967 году.

Россия, в свою очередь, активно разрабатывает истребитель нового поколения Checkmate. Недавно стало известно о строительстве нескольких прототипов. Первый полет намечен на 2023 год. Производство установочной партии планируют начать в 2026-м.