«ВМС Украины могут выполнять задачи только против недоразвитого противника»

Зачем Украина строит военно-морскую базу в Бердянске

Украина опасается, что Россия попытается установить полный контроль в Азовском море. Поэтому она пополняет свой флот катерами США и ускоряет темпы строительства военно-морской базы «Восток» в Бердянске, сообщил телеканал CNN, журналисты которого побывали на украинском патрульном катере «Кременчуг». «Газета.Ru» разбиралась, в каком состоянии находятся ВМС Украины и зачем ей база в Азовском море.

«Миссия корабля - защищать и поддерживать суверенитет Украины», - сказал CNN командир «Кременчуга». Офицер и союзники Украины считают, что угроза исходит от России, отметил телеканал.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников во время рабочей поездки в Бердянск заявил, что поручит ускорить строительство базы ВМС ВСУ «Восток» на Азовском море.

«Развитие ВМС в целом является одним из приоритетов. По окончании поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске», - сказал Резников.

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что в Бердянске на новой базе площадью 3,04 га разместится ее командование и два дивизиона кораблей - малых бронированных артиллерийских и патрульных катеров типа Mark VI и судов обеспечения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также рассказал, что США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI. По его словам, шесть катеров готовятся для Киева в рамках «помощи по соответствующим программам». Остальные корабли Украина сможет приобрести на средства из оборонного бюджета. Накануне в качестве помощи от США Украина она получила два патрульных катера типа Island. Эти суда будут обеспечивать безопасность в Черном и Азовском морях.

«В помощь - ржавые челны»

"Украинский флот может выполнять задачи береговой обороны только против технически недоразвитого противника - но таких нет в акватории Черного и Азовского морей", - считает редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

«На Украине строительство серьезных кораблей давно закончено - даже верфь в Николаеве, на которой строили авианесущий крейсер «Николай Кузнецов», пришла в негодность. В последнее время Украина в основном производила боевые катера. Вооружены они стрелковым оружием, которое больше угрожает гражданским судам, чем военным. Украинцы назвали эти катера «москитным флотом». Они отправились в Азовское море, потому что оно мелкое, эта та акватория для боевых катеров, в которой они хоть как-то могут выполнять свои функции», - сказал эксперт.

По мнению Леонкова, под «модернизацией» украинского флота подразумевается оснащение боевых катеров противокорабельными ракетами «Нептун». Эта маловысотная ракета может применяться для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тон и наземных целей. На вооружение ВСУ «Нептун» приняли в 2020 году.

«Много таких ракет на маленьком катере не поместится, и нет уверенности, что при залпе «Нептуна» катер не опрокинется и не затонет - слишком ненадежная конструкция. Поэтому сейчас для задач оснащения флота ракетным вооружением Украина получила списанные катера от США. Они способны выполнять только сторожевую работу, в боевом плане они являются кораблями четвертого ранга - вспомогательными. Они не боевые, работают только в мирное время, в случае боевых действий они не представляют серьезной боевой угрозы», - сказал Леонков.

Эксперт отметил, что на полученные от США катера Украина может поставить вооружение, но вопрос в том, насколько правильно это сделают украинские специалисты, которых почти не осталось на украинских судостроительных заводах.

«На самом деле США поставляют Украине катера, которые давно следовало бы списать, за материальную помощь они выдают ржавые челны», - сказал Леонков.

«База для провокаций»

«В Азовском море просто невозможно создать серьезную военно-морскую базу - это мелководье, к тому же нет возможности пройти крупному флоту через российские территориальные воды под Крымским мостом. Что касается серьезной именно украинской военно-морской базы - это слишком большое заявление. Серьезные базы - Севастополь, Новороссийск. Такие требуют серьезных вложений, которыми Украина не располагает», - сказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По мнению военного эксперта Александра Храмчихина, даже учитывая то, что США обеспечивают Украину боевыми катерами, не понятно, чем они будут оснащать строящуюся базу в Бердянске.

«Туда можно привезти по суше катера типа «Гюрзы», они такие маленькие, что перевозятся по железной или автомобильной дороге, соответственно, их боевое значение близко к нулю. Что-то более крупное с трудом влезает в Азовское море из-за глубины», - сказал эксперт.

Он отметил, что, по мнению самих украинских военных, вложения во флот - это безумие. «Бессмысленно, потому что построить флот сильнее Черноморского невозможно, это потребует гигантское количество денег, которые нужны на сухопутные войска и ВВС», - сказал Храмчихин.

По мнению Леонкова, у строительства и модернизации украинского флота одна цель - совершать провокации в Черном и Азовском морях.

«Боевую работу украинские катера не смогут выполнять. А совершать провокации - вполне, представлять угрозу Крымскому мосту.

На него распространяются те же пограничные линии, которые распространяются на континент - по 20 миль от центра моста в обе стороны. Это российская территория, где Россия устанавливает правила, Украина обязана их выполнять. Если они сделают базу в Бердянске, то постоянно будут требовать у России свободного прохода под Крымским мостом, при этом будут забывать давать заявки, всему миру говоря, что оповестили российскую сторону о своем намерении пройти этими водами. Будут откровенно провоцировать Россию на задержание украинских судов», - уверен Леонков.

Ирина Альшаева