Названы 8 вузов, при которых создадут военные учебные центры

В среду на заседании коллегии Минобороны РФ были названы вузы страны, в которых собираются открыть военные учебные центры для армейской подготовки студентов.

"Общее количество военных учебных центров увеличится до 104. И, что важно, военные учебные центры создаются в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала - там, где имеется концентрация предприятий оборонно-промышленного комплекса, где налажены тесные научно-производственные связи", - сообщил на коллегии статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков.

Для утверждения на заседание коллегии вынесли вопрос о создании военных учебных центров в интересах Сухопутных войск. Такие центры думают сформировать при Брянском государственном инженерно-технологическом университете, Оренбургском государственном университете, Северо-Восточном федеральном университете имени Аммосова (Якутск) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва). В интересах ВМФ такой центр может появиться при Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (Калининград). Для ВКС кадры смогут готовить в военном учебном центре при Тверском государственном техническом университете, для Главного автобронетанкового управления - при Курганском государственном университете. Для Департамента ресурсного обеспечения Минобороны - при Югорском государственном университете (Ханты-Мансийск).

Во время заседания коллегии Минобороны ректоры вузов находились в зале. Их доклады о готовности работать с военными учебными центрами принял министр обороны Сергей Шойгу, а Панков предложил поддержать такую инициативу. По его словам, выбор именно этих вузов не случаен. "Этому предшествовала большая работа. Представленные вузы прошли серьезный конкурсный отбор. Все они соответствуют предъявляемым критериям и - что немаловажно - получили поддержку комплексной комиссии министерств обороны Российской Федерации и науки и высшего образования, а также региональных властей", - отметил замминистра. И добавил, что по указанию Сергея Шойгу по каждому учебному заведению была проведена комплексная комиссионная оценка, утверждены акты готовности вузов к организации военной подготовки студентов.

Панков также рассказал, сколько студентов занимаются военной подготовкой в профильных центрах, открытых в российских вузах за последние пять лет. "В настоящее время военным обучением охвачено более 63 тысяч студентов, прошедших жесткий конкурсный отбор по успеваемости, физической подготовке, состоянию здоровья и морально-психологическим характеристикам", - сообщил заместитель министра обороны.

По его словам, занятия в центрах ведут квалифицированные преподаватели, имеющие войсковой опыт. Более 20 процентов педагогов являются участниками боевых действий, каждый третий награжден государственными наградами, 18 процентов имеют ученые степени и звания. Такие центры оснащены современной учебно-материальной базой, вооружением и военной техникой, тренажерами, электронными учебниками и пособиями, разработанными министерством обороны. Учебный процесс ведется в едином информационном образовательном пространстве с военными вузами.

Кроме того, студенты активно вовлечены в военно-патриотическую и поисковую работу. Они взаимодействуют с движением "Юнармия", участвуют в экспедиционной деятельности, в том числе под эгидой Русского географического общества и Экспедиционного центра РГО Минобороны России.

Вообще, по словам Панкова, за последние годы Минобороны создало многофункциональную систему военной подготовки студентов гражданской высшей школы. "Кроме привычного для нас обучения офицеров запаса, развернут новый вид военной подготовки - сержантов, старшин, солдат и матросов. Сформированы единые структурные подразделения - военные учебные центры, что повысило управляемость и качество учебного процесса", - проинформировал статс-секретарь Минобороны РФ.

Кроме того, открыта возможность межвузовского военного обучения. "Студенты вузов, в которых отсутствуют подразделения военной подготовки, обучаются на базе существующих военных учебных центров и вузов Минобороны России, для нормативного регулирования новой системы военной подготовки создана вся необходимая законодательная основа", - сказал Панков. Он подчеркнул, что в последние годы система военной подготовки получила беспрецедентную практическую направленность. "Военно-полевые сборы проводятся в форме практических упражнений и тренировок. Они завершаются проведением тактических учений, в ходе которых будущие офицеры руководят студентами, обучающимися по программам сержантов и солдат", - отметил замминистра.

Он привел на коллегии такой пример. В нынешнем году студенты военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения впервые получили практику на объектах реконструкции Байкало-Амурской магистрали. "В следующем году этот уникальный опыт получит дальнейшее развитие", - пообещал Панков.

Юрий Гаврилов