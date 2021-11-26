Создатель российского «железа» строит огромное производство в Дубне

Российская компания Yadro, известная своими серверами и СХД, строит собственный завод поблизости от Москвы, вкладывая в первый этап этого проекта около 3 млрд руб. По сравнению с действующим заводом компании в Малаховке, новое производство будет крупнее примерно в четыре раза.

Российская группа компаний, занимающаяся разработкой и выпуском вычислительной техники под брендом Yadro (центральное юрлицо — ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг» Алишера Усманова) перешла к активной фазе строительства своего нового масштабного завода в подмосковной Дубне. Об этом рассказал директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев.

В организации уверены, что для реализации своей лидерской долгосрочной стратегии на российском технологическом рынке ей необходимо собственное инновационное производство полного цикла. На заводе станут печататься электронные платы, осуществляться поверхностный монтаж компонентов, корпусирование, сборка и тестирование продуктов.

Среди основных целей проекта Касаев назвал обеспечение возможности массового выпуска текущего и перспективного продуктового портфеля компании тиражами в десятки тысяч систем в год. Также строящийся завод после своего запуска призван сократить до минимума вывод продуктов на рынок Yadro на рынок, снизить зависимость от внешних производственных партнеров и обеспечить долгосрочное соответствие компании госрегулированию, связанному с импортозамещением «железа».

Непосредственным местом базирования завода станет особая экономическая зона технико-внедренческого типа (ОЭЗ) «Дубна», расположеная в границах городского округа Дубна Московской области в 110 км севернее Москвы. Общая площадь завода составит около 15 тыс. кв м. Число новых рабочих мест — свыше 150. Предварительный объем инвестиций в проект на 2020-2021 гг. заложен на уровне свыше 3 млрд руб.

В целом, создание новой фабрики вполне вписывается в описанную Касаевым на форуме стратегию вертикальной интеграции Yadro. Она подразумевает объединению внутри группы всех компетенций по созданию и выводу на рынок вычислительной техники: от разработки IP-ядер для собственных микропроцессоров до продажи конечных устройств и оказания сервисных услуг.

Через несколько часов после публикации данного материала стало известно, что именно на строящемся заводе Yadro производство своих базовых станций стандартов 4G и 5G локализует финская Nokia. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей главы Минпромторга Дениса Мантурова. «Начало возведения основных конструкций завода запланировано уже на декабрь», — заявил тот.

По данным издания, Yadro и Nokia уже подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия. Предполагается, что у Yadro будет 51%, у Nokia — 49%. Соглашение подразумевает не только перенос технологических процессов производства на локальные мощности Yadro, но и передачу лицензий на софт Nokia, а также создание R&D-центра для подготовки линеек оборудования и построения корпоративных сетей.

Yadro специализируется на вычислительных платформах, системах обработки и хранения данных, телекоммуникационном и сетевом оборудовании, персональных и умных устройствах, микропроцессорных ядрах и пр.

Несколько серверов и СХД компании включены в реестр российского «железа» при Минпромторге, на который в приоритетном порядке должны ориентироваться госорганы и отчасти компании с госучастием при осуществлении своих «железных» закупок.

На действующем собственном заводе Yadro Fab Malakhovka в подмосковной Малаховке на данный момент производится и тестируется конечная продукция под брендом Yadro. В год предприятие общей площадью 3,5 тыс. кв. м (в четыре раза меньше, чем строящиеся мощности в Дубне) производит 30 тыс. серверов Yadro Vegman, семь тыс. СХД Yadro Tatlin, 200 серверов класса Mission Critical (критически важные), корпоративные системы, системы автоматизации производственного тестирования и оценки качества и другую продукцию. В конце 2021 г. Yadro планирует приступить к серийному производству сетевых коммутаторов собственной разработки для ЦОДов.

Клиентами Yadro являются компании в банковской, производственной, транспортной сферах, ритейле а также организации госсектора.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ядро фаб Дубна» было зарегистрировано в Дубне 26 мая 2020 г. с уставным капиталом в 100 тыс. руб. Единственным учредителем выступает ООО «КНС груп» — юрлицо Yadro.

Основным видом деятельности заявлено производство электронных печатных плат. Сведения о гендиректоре организации отсутствуют. Официально, по данным ФНС, у компании сейчас сотрудников нет.

Компания «КНС групп» со своей торговой маркой Yadro была основана в 2014 г. В 2017 г. она объявила о коммерческой доступности первых поколений собственных продуктов — сервера Vesnin и системы хранения данных Tatlin, на данный момент эксплуатирующихся в инфраструктуре ряда крупных российских компаний.

Появившись как дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), в начале 2019 г. компания перешла под управление «ИКС холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова. В сентябре 2020 г., по данным ЕГРЮЛ, он избавился от своей доли в компании. Теперь она почти на 100% принадлежит ООО «Юэсэм телеком», крупнейшая доля в котором (39,2%) числится за Алишером Усмановым.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2020 г. ООО «КНС групп» продемонстрировало выручку в 22,1 млрд руб. с приростом этого показателя на 46% по сравнению с предыдущим годом. При этом чистая прибыль компании составила 1,8 млрд руб.

Выручка всей группы Yadro, по данным организации, по итогам 2020 г. превысила 26 млрд руб. Практика CNews по мониторингу госзакупок показывает, что в 2021 г. продукцию под брендом Yadro весьма часто закупают крупные госкомпании (например, структуры «Росатома») на сотни миллионов рублей.

В начале сентября 2021 г. группа Yadro открыла около 400 новых вакансий при размере действующего на тот момент штата примерно в 800 человек.