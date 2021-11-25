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Российская газета

Шойгу: Военные учебные центры должны регулярно проходить аттестацию

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Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

По итогам заседания коллегии Минобороны РФ, где рассматривали расширение практики военной подготовки студентов гражданских вузов, глава ведомства Сергей Шойгу дал ряд поручений.

"Необходимо подготовить график регулярной аттестации военных учебных центров. Это касается не только тех, по кому мы сегодня приняли решение, но и всех учебных центров", - распорядился министр. По его мнению, аттестацию по кадровому составу и по основным фондам - учебным пособиям, тренажерам - необходимо проводить в военных учебных центрах один раз в три года или в пять лет. Шойгу объяснил, зачем это нужно. "Чтобы у нас так не получалось, что мы создаем очередной учебный центр, а потом он превращается в кружок по интересам. Для нас это слишком важно и серьезно. Как и было сказано в Послании Верховного главнокомандующего", - сказал глава оборонного ведомства.

Шойгу также уверен, что в военных учебных центрах нужно дать возможность обучаться не только юношам, но и девушкам. "Огромное желание у девушек заниматься на специальностях, которые определены для этих высших учебных заведений. Надо продолжать и определять вузы, в которых могут проходить обучение, в том числе, девушки, чтобы у них была возможность в дальнейшем поступать на военную службу по контракту. Особенно - по тем специальностям, которые требуют хорошего образования, хорошей подготовки и являются для нас дефицитными и важными с учетом того, что самые высокие технологии пришли в армию", - поделился соображениями министр.

Его отдельное поручение связано с помощью создаваемому в Якутске военному учебному центру. "Я бы обратил внимание на военный учебный центр в Якутске. Этот учебный центр необходимо с нашей стороны поддержать и обеспечить всей необходимой техникой по тем специальностям, которые там будут готовить", - распорядился Шойгу.


Юрий Гаврилов

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