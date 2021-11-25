Запуск спутников OneWeb с Байконура ожидается в конце декабря

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками связи OneWeb 7 февраля 2020 года с космодрома Байконур. Фото: Роскосмос.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что в декабре ожидается "сложная и насыщенная работа"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 24 ноября. /ТАСС/. Следующий запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур ожидается в конце года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время построения боевого расчета.

"У нас ожидается сложная и насыщенная работа в декабре: 8 числа пилотируемый запуск с коммерческим экипажем, <…> потом пуск в конце месяца космических аппаратов по программе OneWeb, 12 декабря пуск "Протона" с аппаратами связи", - сказал Рогозин.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск спутников OneWeb запланирован на 27 декабря, в 2022 году основная часть пусков также пройдет с космодрома Байконур.

Дмитрий Рогозин отметил, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М".