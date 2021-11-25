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В США создали структуру для слежки за НЛО

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Источник изображения: Фото: Jim Urquhart / Reuters

Пентагон объявил о создании нового подразделения в структуре Минобороны США по расследованию данных о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом пишет The New York Times.

Известно, что работа реорганизованной Группы по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (AOIMSG) будет контролироваться военными и представителями спецслужб.

Кураторами группы станут замминистра обороны по вопросам разведки Роналд Мултри, директор Объединенного комитета начальников штабов Эндрю П. Поппас, а также старшие должностные лица аппарата директора Национальной разведки.

Отмечается, что AOIMSG сосредоточится на обнаружении, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в воздушном пространстве специального назначения, которое включает районы военных операций и полигоны. В таких зонах НЛО представляют потенциальную угрозу для военных пилотов и национальной безопасности.

26 июня разведка США в первом за полвека докладе об НЛО по запросу Конгресса рассказала о соответствующей угрозе и упомянула о 144 случаях предполагаемого наблюдения за неопознанными объектами, которые не поддаются объяснению. При этом особо отмечалось, что некоторые объекты, «по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики».

До этого сообщалось, что спецслужбы США усомнились в инопланетном происхождении НЛО. Тем не менее окончательного решения о том, что именно представляют собой данные объекты, нет.


Варвара Кошечкина

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Страны
США
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