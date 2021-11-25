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WarSpot

Кыргызстан продаст России детали для торпед?

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Источник изображения: warspot.ru

Кыргызстан начинает поставки военной продукции в Россию. Вчера, 23 ноября, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что корпорация «Дастан» подписала контракт с ВМФ РФ на поставку оборудования.

«Сегодня на территории нашего завода состоялось подписание контракта с Рособоронэкспортом о поставках для ВМФ России 54 аппаратных модулей на 459 млн сомов ($5,4 млн). Данное оборудование в ближайшее время направят из Кыргызстана на один из российских заводов», — сообщили в пресс-службе корпорации «Дастан».

Продукция завода «Дастан»

Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Предприятие «Дастан» было основано в 1956 году и выпускает продукцию оборонного назначения. В советское время предприятие занималось изготовлением морских торпед. В советское время на «Дастане» изготавливалось до 400 торпед в год, позже эти объёмы сократились в 10-20 раз. В 2009 году Россия планировала выкупить контрольный пакет акций данного предприятия, однако позже отказалась от этих намерений.

В октябре этого года корпорация «Дастан» подписала контракт с индийской компанией BFL на поставку оборудования на сумму порядка $10 млн. Вероятнее всего, контракт включает в себя модернизацию более 100 комплектов противолодочных торпед, о которых ранее договаривалось стороны. Как пишет портал economist.kg, с прошлого года Индия успешно испытала шесть модернизированных в Кыргызстане торпед. Известно, что «Дастан» модернизирует для Индии торпеды СЭТ-65 (советская противолодочная самонаводящаяся электрическая торпеда калибра 533 мм, предназначенная для поражения подлодок) и ТЭСТ-71 (противолодочная телеуправляемая электрическая самонаводящаяся акустическая торпеда для поражения подлодок).

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Страны
Индия
Киргизия
Россия
Компании
РОЭ
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