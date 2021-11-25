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Известия.ru

Последний модуль российского сегмента МКС отправили в космос

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» для Международной космической станции (МКС) вывели на орбиту. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает «Роскосмос».

«Причал» станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС. Полет модуля к станции займет двое суток.

Помимо «Причала» грузовой корабль доставит на станцию около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, рационы питания для экипажа, а также средства технического обслуживания и ремонта.

Выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать «Причал» к станции запланирован на 19 января 2022 года. Первый пилотируемый корабль «Союз» должен пристыковаться к новому модулю 18 марта.

23 сентября «Роскосмос» впервые опубликовал состав будущей российской орбитальной станции. Госкорпорация выделила финансирование на разработку требований к ней и ее семи модулям в размере 1,735 млрд рублей.

В августе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам. Он выразил уверенность, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами. Это станет основой облика станции, добавил Рогозин.


В июле в ходе заседания президиума Научно-технического совета совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.

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Россия
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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МКС
Прогресс ТГК
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