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Российская газета

Шойгу: Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии

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Отправка призывников на службу в Президентский полк
Отправка призывников на службу в Президентский полк.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Непростая военно-политическая обстановка в мире, а также возросшая активность стран НАТО у границ России диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооруженных сил, заявил в среду на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. В числе приоритетов он назвал повышение боеспособности армии флота, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания.

На коллегии генералы обсудили, как решаются эти задачи в ходе оснащения войск высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современным вооружением и техникой. Судя по оценкам министра, многое удалось сделать. "Несмотря на ограничения из-за коронавируса, рост цен на сырье и материалы, нам удалось достичь плановых показателей развития систем вооружения армии и флота. В рамках выполнения Госпрограммы вооружения с 2018 по 2020 год в войска поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения, около двух миллионов единиц техники и средств обеспечения, а также порядка 600 тысяч боеприпасов и средств поражения", - сообщил Шойгу.

Вооруженные силы получают не только новые танки и ракеты, самолеты и корабли. "Сбалансированное развитие Вооруженных сил, темпы перевооружения армии и флота неразрывно связаны с наличием современной обеспечивающей военной инфраструктуры, - подчеркнул министр обороны. - В связи с этим основные усилия военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, а также на совершенствовании аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота и инфраструктуры арктической группировки".

По словам Шойгу, обеспечена постановка на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Эта работа продолжается в Новосибирской, Йошкар-Олинской, Нижнетагильской, Иркутской, Тейковской (Ивановская область) и Ужурской (Красноярский край) дивизиях РВСН. "В рамках развертывания Единой космической системы завершен второй этап строительства сооружений Западного модернизированного командного пункта для передачи его в опытную эксплуатацию/ - продолжил министр. - В Каспийске построен Северный оградительный мол пункта базирования для размещения основного боевого состава кораблей и судов Каспийской флотилии". Он напомнил, что одновременно завершается строительство объектов береговой инфраструктуры и инженерных систем пункта базирования в Вилючинске (Камчатский край) и причалов в Балтийске (Калининградская область).

Что касается перечня объектов капстроительства на 2022 год, то его в минобороны формируют, в том числе, в соответствии Госпрограммой вооружения до 2027 годы и гособоронзаказом. "При этом учитываются целевые инфраструктурные задачи военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил", - объяснил Шойгу.

Отдельно он говорил о морально-политическом и психологическом состоянии военнослужащих, и оценил его как высокое. По мнению министра, объективную оценку деятельности Вооруженных сил дают социологические опросы и отношение к армии гражданского общества. "Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью, - сказал Шойгу. - По данным соцопросов, более 90 процентов граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну. Около 88 процентов испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии. Свыше половины считают ее школой жизни". Далее следовал вывод: нужно и дальше делать все возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего. В том числе, укреплять в ней дисциплину.

На коллегии прозвучала новость, которая наверняка обрадует студентов. "Вместе с региональными органами власти и непосредственно вузами мы проработали возможность формирования ряда новых военных учебных центров по всей стране. В результате количество субъектов Российской Федерации с доступной для студентов военной подготовкой увеличится с 45 до 52", - сообщил Шойгу. Он уточнил, что решение о создании новых военных учебных центров будет в том числе зависеть от уровня готовности к этому вузов.

Министр напомнил, что в Послании Федеральному Собранию президент России подчеркнул важность развития военного образования - как на основе военных вузов, так и на базе военных учебных центров. "В рамках реализации соответствующего поручения главы государства министерство обороны совместно с министерством науки и высшего образования, а также ректорским сообществом 30 апреля провело масштабную конференцию. По ее итогам принята декларация и утвержден план-график, которые легли в основу нашей дальнейшей работы в этом направлении", - сказал Шойгу.


Юрий Гаврилов

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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Военные учения
Гособоронзаказ
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