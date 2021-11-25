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Газета.ru

МКС обретет последний "Причал"

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Модуль «Причал»
Модуль «Причал».
Источник изображения: roscosmos.ru

"Союз" отправил к МКС последний модуль российского сегмента

"Роскосмос" запустил к МКС "Причал" - последний модуль российского сегмента станции. С его появлением МКС получит новые возможности по стыковке прибывших кораблей, в том числе - нового корабля "Орел".

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая отправила к МКС последний модуль российского сегмента станции - «Причал». Трансляцию запуска вел «Роскосмос». Запуск состоялся в запланированное время - 16.06 мск.

«Причал» отправился к МКС не один, а вместе с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ", который доставит на станцию около 700 килограммов груза, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа. Их совместная стыковка к модулю «Наука» намечена на 26 ноября.

Модулем «Причал» Россия завершает строительство своего сегмента международной станции. Ранее к «Причалу» планировалось пристыковать еще один модуль НЭМ (Научно-энергетический модуль), но не так давно его решили сделать самостоятельным, первым модулем новой станции РОСС.

Модуль, разработанный и собранный в РКК «Энергия», нужен для расширения технических возможностей МКС.

Разработка его велась с 2011 года. Модуль представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач, и главное - имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей и других модулей. В будущем к нему сможет стыковаться новый российский корабль «Орел», который разрабатывают для полетов к Луне.

Масса модуля - 4650 кг, гермообъем - 19 кубометров. Помимо функций стыковочного узла модуль будет служить для транзитной передачи топлива от транспортных грузовых кораблей через магистрали дозаправки и гидроразъемы стыковочного агрегата в модуль «Наука» и другие модули (впоследствии).

Модуль «Причал»

Источник изображения: roscosmos.ru


Для обеспечения передачи компонентов топлива на внешней поверхности размещены трубопроводы и блоки клапанов транзитных магистралей дозаправки топливом.

"Пятерник"

«Самой простой аналогией, с которой каждый сталкивался в быту, является обычный электрический тройник, который позволяет подключить к одной розетке сразу несколько бытовых электроприборов, написал в Facebook недавно назначенный главой пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец. - Вот и универсальный модуль "Причал" напоминает такой "тройник" (на самом деле "пятерник"). Это сфера с одним активным стыковочным узлом ("вилкой"), которым он причалит к модулю "Наука" (не зря же у узлового модуля аббревиатура УМ - там где "Наука", там и УМ), и пятью пассивными узлами (розетками) для приема космических кораблей или, возможно, новых модулей».

Эксперты обратили внимание, что отправка модуля «Причал» в связке с модулем "Прогресс М-УМ" стала рекордной для ракеты «Союз-2» с точки зрения массы выводимого груза. "Если говорить о полетах [с помощью "Союза-2"] к МКС, то да, это действительно рекордная масса", - сказал ТАСС историк космонавтики Александр Железняков. По его словам, масса полезной нагрузки при запуске будет практически на пределе возможностей "Союза-2". При этом ракета уже выводила некоторые изделия аналогичной массы на этом носителе, но не к МКС.

Максимальная выводимая нагрузка "Союзом-2" составляет 8,25 тонн. Предполагается, что 24 ноября носитель выведет 8,18 тонн.

Накануне стыковки «Прогресса» с модулем «Причал», которая намечена на 26 ноября, от «Науки» будет отстыкован грузовой корабль «Прогресс МС-17» вместе со специальным кольцевым адаптером.


Николай Городецкий

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
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Байконур
Луна
Медицина
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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