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ТАСС

Пуск "Союза" с узловым модулем "Причал" прошел штатно

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Новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового аппарата "Орел"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР/Казахстан/, 24 ноября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с кораблем "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" прошел штатно. Об этом написал в своем Telegram-канале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем и модулем стартовала в 16:06 мск. Масса выведенной нагрузки составила 8,18 тонн. Как сообщил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков, это рекорд массы полезной нагрузки для запусков к МКС на ракете-носителе "Союз-2".

Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Первая стыковка пилотируемого корабля к "Причалу" запланирована 18 марта.

Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.

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