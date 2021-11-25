Военный госпиталь имени Вишневского провёл первую операцию с применением технологии "искусственного сердца"

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени Вишневского впервые выполнили операцию на аортальном клапане сердца с применением технологии "искусственного сердца", сообщает в среду Минобороны России.

"Операция проведена в гибридной операционной ЦВГК им.А.А.Вишневского бригадой кардиохирургов под руководством начальника кардиохирургического центра госпиталя, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора Александра Лищука", - говорится в сообщении.

Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов отмечает, что "военными врачами госпиталя Вишневского проводится до 5 тысяч операций на сердце ежегодно".

"Сегодняшняя операция - своего рода преамбула к трансплантации сердца. Наши специалисты выполнили уникальную операцию с применением различных инновационных методик", - отметил Есипов, слова которого приведены в сообщении.

В военном госпитале имени Вишневского создан единственный в России единый операционный комплекс с реанимационной палатой, станцией заготовки крови, системой дефибрилляции, дыхательными аппаратами, возможностью сделать экспресс-гистологию и многими другими функциями.

"С его помощью удалось преобразовать единое рабочее пространство специалистов диагностических процедур и кардиохирургических бригад. Операционная этого комплекса позволяет одновременно работать с несколькими областями человеческого тела и экономить время оказания помощи пациенту, который получил множественные травмы, ранения, имеет ряд серьёзных, тяжёлых заболеваний. Здесь есть возможность делать несколько операций одновременно, с применением в операционной всего комплекса диагностических процедур, включая использование современного оборудования для медицинской визуализации, компьютерных и магнитно-резонансных томографов", - говорится в сообщении.

Комплекс полностью автономен, в нём есть собственные системы тепло- и электроснабжения, кондиционирования воздуха. Кроме того, он даёт возможность в режиме реального времени осуществлять телесеансы с консультациями оперирующих врачей, ведущими экспертами России и привлекать, в случае необходимости, зарубежных коллег.

Присутствовавший на операции директор клиники кардиохирургии и сосудистой хирургии Университетской клиники Вюрцбурга (Бавария, Германия) профессор Райнер Гюнтер Лех заявил: "Мы увидели превосходную операцию с хорошим техническим результатом. Нам очень понравилась гибридная операционная госпиталя с её оснащением на самом современном уровне. К сожалению, у нас такого набора оснащения сразу в одном комплексе нет".

Лищук отмечает, что его коллеги делают более 1,5 тыс. операций в год на открытом сердце, свыше 1 тыс. вмешательств при нарушениях ритма сердца. "Кроме этого, наши специалисты выполняют около двух тысяч эндоваскулярных вмешательств на сердце. Иногда количество проводимых вмешательств может достигать до 20 операций в сутки", - сказал Лищук.

"Уникальная операция проведена в рамках научно-практическая конференция с иностранным участием "Хирургические методы лечения сердечной недостаточности и малоинвазивные подходы при кардиохирургических операциях", которая стартовала сегодня на базе госпиталя", - сказано в сообщении Минобороны.

В конференции принимают участие российские и зарубежные специалисты и учёные в области новейших технологий лечения сердца, в частности, с использованием искусственного (механического) сердца. Опытом работы поделятся ведущие специалисты Университетской клиники Вюрцбурга (Бавария, Германия).