Редкий крупнокалиберный пулемет из КНР замечен в столице Йемена

Китайский 14,5-мм крупнокалиберный пулемет QJG-02 замечен в Йемене. Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ сообщает, что он имеет также экспортное обозначение CS/LM2 или Type 02 и продавался на черном рынке йеменской столицы - Саны. Цена его неизвестна.

#Yemen: Not every day that one sees a 🇨🇳 QJG-02/Type 02 14.5x114mm HMG for sale with the original packaging. This is roughly analogous to the Soviet KPV & is a newer replacement for the Chinese KPV copy (Type 58).

Pricing is unknown, it appears to be in the vicinity of #Sanaa. pic.twitter.com/LyZEoipfih — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ 🍂 (@CalibreObscura) November 17, 2021

Это оружие создавалось на замену Type 58 - клона советского КПВ, выпускавшемуся военной промышленностью КНР. Интересно, что оно практически не продавалось за рубеж.

Долгое время было известно лишь об одном покупателе - вооруженных силах Ирака, где пулеметы такой модели впервые были замечены семь лет назад.

Их устанавливали на различную колесную технику, в том числе бронеавтомобили Humvee, и активно применяли в боях с различными террористическими группировками.

В этом году QJG-02 "засветились" в Иране, причем на ящиках, где они находились, была маркировка 2017 года. Так что, возможно, поставки осуществлялись ранее. И вот теперь CS/LM2 каким-то образом добрались до Йемена.

Оружие это удобно как раз для действий в составе мобильных групп - он разбирается на пять частей, которые легко переносятся бойцами. Общий вес версии, устанавливаемой на треногу, 75 килограммов. Имеется также вариант на колесном станке.

Скорострельность - 600 выстрелов в минуту. Максимальная дальность поражаемых наземных целей - 2000 метров. На вооружение Народно-освободительной армии Китая эти пулеметы приняли в 2002 году.

Алексей Брусилов