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Российская газета

Редкий крупнокалиберный пулемет из КНР замечен в столице Йемена

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Источник изображения: rg.ru

Китайский 14,5-мм крупнокалиберный пулемет QJG-02 замечен в Йемене. Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ сообщает, что он имеет также экспортное обозначение CS/LM2 или Type 02 и продавался на черном рынке йеменской столицы - Саны. Цена его неизвестна.

Это оружие создавалось на замену Type 58 - клона советского КПВ, выпускавшемуся военной промышленностью КНР. Интересно, что оно практически не продавалось за рубеж.

Долгое время было известно лишь об одном покупателе - вооруженных силах Ирака, где пулеметы такой модели впервые были замечены семь лет назад.

Их устанавливали на различную колесную технику, в том числе бронеавтомобили Humvee, и активно применяли в боях с различными террористическими группировками.

В этом году QJG-02 "засветились" в Иране, причем на ящиках, где они находились, была маркировка 2017 года. Так что, возможно, поставки осуществлялись ранее. И вот теперь CS/LM2 каким-то образом добрались до Йемена.

Оружие это удобно как раз для действий в составе мобильных групп - он разбирается на пять частей, которые легко переносятся бойцами. Общий вес версии, устанавливаемой на треногу, 75 килограммов. Имеется также вариант на колесном станке.

Скорострельность - 600 выстрелов в минуту. Максимальная дальность поражаемых наземных целей - 2000 метров. На вооружение Народно-освободительной армии Китая эти пулеметы приняли в 2002 году.


Алексей Брусилов

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Страны
Ирак
Иран
Йемен
Китай
Продукция
HMMWV
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