Washington Examiner (США): Путин рявкнул, Байден сморгнул

Вопреки своим обещаниям перед инаугурацией президент Байден ведет против России политику умиротворения, считает автор Washington Examiner. Он возлагает ответственность за эскалацию ситуации в Европе не на НАТО, а на Россию, как будто она приблизилась к военному альянсу, а не наоборот.

Факты говорят сами за себя. Байден оправдывает атаки российских программ-вымогателей по сговору с государством на стратегическую инфраструктуру США. Он позволяет России энергетический шантаж в отношении Центральной и Восточной Европы. Когда Россия подвергает опасности околоземные космические операции, он отвечает лишь бессмысленными осуждениями Госдепартамента. И, наконец, отказывается предоставить Украине дополнительные вооружения на фоне массированного наращивания российской военной мощи.

И Владимир Путин этим пользуется.

Путинские силы потенциального вторжения на Украину, весьма значительные по своим общевойсковым масштабам, окружают страну. С каждым днем в направлении Украины стягиваются новые и новые войска. На прошлой неделе их проинспектировал российский министр обороны и близкий друг Путина Сергей Шойгу. А теперь русские формируют информационное пространство боевых действий, запустив свою фабрику лживых новостей: российская служба внешней разведки СВР предупреждает, что это Украина и НАТО собирают наступательные силы, а вовсе не Россия.

Байден не только игнорирует внутренний интерес Путина к эскалации конфликта вокруг Украины, но и ударился в панику.

Как сообщила во вторник газета "Вашингтон пост", Белый дом поручил Пентагону предоставить отчет об американских учениях за последние годы в Европе для сдерживания России, причем с обоснованием каждой миссии. Представители администрации уверяют, что директива отнюдь не направлена на их сокращение. Но это единственное логическое объяснение. Взять, хотя бы, заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби (John Kirby). По его словам, директива "отражает наше коллективное желание добиться в регионе снижения напряженности и создать больше возможностей для дипломатического урегулирования".

Это поистине бредовая стратегия. Но главная ошибка здесь - решение эту директиву обнародовать. В конце концов, всего несколькими днями ранее Путин предостерег, что действия авиации НАТО грозят нарушить красные линии России. Таким образом, русские воспримут слив директивы как сигнал нерешительности Байдена и будут нагнетать напряженность еще сильнее. Иными словами, это совершенно неправильный посыл, а учитывая ситуацию на Украине, еще и в совершенно неправильный момент. Свои решения российский лидер принимает, оценивая решимость противника.

И эта директива как раз свидетельствует об отсутствии таковой.

Похоже, расчет администрации Байдена строится на недавнем исследовании Ральфа Клема (Ralph Clem). Военный аналитик Клем сосредоточился на росте числа перехватов между НАТО и Россией. Он совершенно обоснованно утверждает, что НАТО и Россия должны улучшить свои каналы разрешения конфликтов, дабы избежать нежелательной эскалации или недопонимания. Но Клем неверно понимает стратегические расчеты России.

В интервью "Вашингтон пост" Клем сказал, что самое тревожное в этом - то, что ядерные ресурсы США используются без четкой цели. "И мне это представляется очень рискованным", - добавил он.

А, может, именно так и надо, поскольку сдерживание как раз работает? И поскольку Россия стремительно наращивает свой ударный ядерный потенциал по всему диапазону конфликта? Или поскольку союзники по НАТО на российском фланге обеспокоены очередными шагами крупнейшей экономической державы Европы, подрывающими ядерное сдерживание НАТО? Или это просто ответ НАТО на то, что Россия делает то же самое?

Клем недооценивает, что ответственность за эскалацию лежит не на НАТО, а на России. В августовской статье за соавторством Клема отмечается, что большое количество российских перехватов приходится на вылеты воздушной разведки НАТО (а не боевые). Он, что, предлагает сократить сбор разведданных? Еще он говорит, что "наибольшую проблему" в разрешении конфликтов "безусловно" представляют собой операции НАТО над Балтийским морем. Это верно. Но именно здесь Россия угрожает своим присутствием наиболее уязвимым членам НАТО - в том числе развертыванием подводных лодок, которые могут поражать наземные цели.

У НАТО есть серьезные проблемы, но худшее, что могут сделать США, - это отказаться от попыток сдерживания. Для Путина разговор о красных линиях - всего лишь способ выбить из противника бесплатную уступку: надвигающейся ядерной войны он не боится. Не менее проблематично и то, что Клем чрезмерно упрощает военную ситуацию между НАТО и Россией с Украиной. В интервью "Вашингтон пост" он риторически спрашивает: "Неужели кто-нибудь в оборонном ведомстве США всерьез думает о войне с русскими в Черном море из-за Украины? Ответ на этот вопрос должен, просто обязан быть отрицательным".

Что?

Разумеется, воевать за Черное море никто не хочет. Но что, если российские силы атакуют военный корабль или самолет НАТО в международных или украинских водах или над ними? Что, если русские в одностороннем порядке создадут военную запретную зону вокруг Украины и перекроют доступ любым силам НАТО? Что, если наступит самый худший сценарий и русские захватят Украину, а затем выдвинут свои силы к сухопутным границам членов НАТО Польши, Словакии, Венгрии и Румынии?

Это гипотетические сценарии различной степени вероятности. Но изо всех них вытекает, что НАТО придется "всерьез подумать о борьбе с русскими в Черном море из-за Украины". И опять же: важно сдерживание.

В одном Клем прав: улучшенные каналы разрешения конфликтов действительно пойдут на пользу. Но Байден все равно должен помнить, что самая проверенная из стратегий достижения мира состоит в том, чтобы Россия понимала: издержки от эскалации намного перевесят выгоды.

Том Роган (Tom Rogan)