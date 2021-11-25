Морская пехота Балтийского флота получила новейшие автоматы АК-12

Партия автоматов АК-12 калибра 5,45 мм концерна "Калашников" поступила военнослужащим соединения морской пехоты Балтийского флота в рамках программы перевооружения флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, новое стрелковое оружие заменило ранее стоявшие на вооружении "черных беретов" автоматы АК-74М.

АК-12, разработанный в рамках программы "Ратник", был принят на вооружение в конце 2018 года. Он позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения - как военного, так и гражданского.

Сейчас десантно-штурмовое и разведывательное подразделения морской пехоты приступили к пристрелке и приведению оружия к нормальному бою на полигоне Балтийского флота "Хмелевка" в Калининградской области.

Справка "РГ"

АК-12 калибра 5,45 мм - автомат нового уровня, отличается от предыдущих версий АК-74М и АКМ повышенной точностью и кучностью стрельбы из любого положения.

Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

В магазине появилась прозрачная вставка для контроля боезапаса, а в пистолетной рукояти - футляр, где можно хранить батарейки для прицела или медикаменты. Под стволом возможна установка гранатомета. Повышен запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)