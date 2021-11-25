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РИА Новости

Шойгу: военно-строительный комплекс был сосредоточен на системе ядерного сдерживания

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Основные усилия военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов системы ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, совершенствовании аэродромов, инфраструктуры арктической группировки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сбалансированное развитие Вооруженных сил, темпы перевооружения армии и флота неразрывно связаны с наличием современной обеспечивающей военной инфраструктуры. В связи с этим основные усилия Военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, а также на совершенствовании аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота и инфраструктуры арктической группировки", - сказал министр. на коллегии министерства обороны в среду.

В частности, по его словам, обеспечена постановка на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Мероприятия продолжаются в Новосибирском, Йошкар-Олинском, Нижнетагильском, Иркутском, Тейковском (Ивановская область) и Ужурском (Красноярский край) соединениях Ракетных войск стратегического назначения.

"В рамках развертывания Единой космической системы завершен второй этап строительства сооружений Западного модернизированного командного пункта для передачи его в опытную эксплуатацию. В Каспийске построен Северный оградительный мол пункта базирования для размещения основного боевого состава кораблей и судов Каспийской флотилии", - сообщил министр.

Одновременно, продолжил он, завершается строительство объектов береговой инфраструктуры и инженерных систем пункта базирования в Вилючинске (Камчатский край), причалов в Балтийске (Калининградская область).

"Перечень объектов капитального строительства на 2022 год формируется в соответствии с планом строительства министерства обороны на 2019-2025 годы, Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы и гособоронзаказом. При этом учитываются целевые инфраструктурные задачи военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил", - сказал министр.

По его словам, на заседании будет рассмотрен перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
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