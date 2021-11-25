Еще в семи регионах РФ будут сформированы военные учебные центры

Минобороны планирует сформировать новые военные учебные центры в гражданских вузах еще в семи российских регионах. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии, этот вопрос проработан с региональными органами власти и непосредственно вузами. Он отметил, что количество субъектов РФ с доступной для студентов военной подготовкой возрастет с 45-ти до 52-х. "Сегодня примем решение об их создании, если, естественно, сочтем это возможным по уровню готовности", - сказал министр.

Он подчеркнул, что такое решение выполняется в рамках Послания президента РФ Федеральному Собранию, где было заявлена важность развития военного образования - как на основе военных вузов, так и на базе военных учебных центров.

По словам Шойгу, для рамках реализации поручения главы государства Минобороны РФ вместе с Минобрнауки и ректорским сообществом 30 апреля провело масштабную конференцию. "По ее итогам была принята декларация и утвержден план-график, которые легли в основу нашей дальнейшей работы в этом направлении", - сказал министр.

Александр Степанов