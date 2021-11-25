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РИА Новости

"Росэлектроника" представила новую версию защищенного ноутбука для секретных сведений

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на международном телекоммуникационном саммите в Москве новую версию защищенного ноутбука, который позволяет безопасно хранить секретные сведения, сообщили в компании.

Ноутбук разработан на заводе "Луч" (входит в концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника") и дополнил линейку защищенных ноутбуков, серийно выпускаемых для Вооруженных сил РФ.

"Компьютер имеет отечественную операционную систему МСВС и модуль доверенной загрузки "Соболь", что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. Это позволяет безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию, включая уровень сведений "совершенно секретно", - рассказали в компании.

Как уточняют в "Росэлектронике", благодаря использованию магниевого сплава вес устройства снижен на 30% при сохранении характеристик прочности и герметичности.

Такой портативный компьютер, в частности, предназначен для полевых испытаний техники, военных учений и операций.

Кроме того, как сообщил гендиректор завода "Луч" Андрей Пестряев, в рамках форума ноутбук вызвал "большой интерес представителей нефтегазового сектора, поскольку позволяет создавать надежную ИТ-инфраструктуру независимо от территориальных или климатических условий", отмечается в релизе.

Пятнадцатого ноября Минобороны РФ опубликовало свой перечень сведений, относящихся к служебной тайне. Перечень должен вступить в действие с 1 февраля следующего года. К числу закрытых сведений, в частности, относятся оценки МО РФ вызов и угроз, данные об испытаниях вооружений, о состоянии и деятельности Вооруженных сил РФ, военном строительстве и так далее. Всего перечень содержит 813 пунктов.

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Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Минoбороны РФ
Росэлектроника
Проекты
Военные учения
ИТ
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