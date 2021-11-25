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Российская газета

Два поколения: танки-ветераны ПТ-76 и БМП-3Ф служат вместе в Индонезии

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Источник изображения: Dispen Kormar (Marine Corps Information Service) / wikimedia.org

В корпусе морской пехоты военно-морских сил Индонезии одновременно эксплуатируются легкие танки ПТ-76 и современные БМП-3Ф. Такого больше нет ни в одних вооруженных силах мира.

По имеющимся справочным данным, первых осталось 55 единиц, вторых - более полусотни. По обнародованным в Сети фотографиям можно понять, насколько "тройка" больше "семьдесят шестого".

Это понятно: если в танке находятся три бойца, то в боевой машине пехоты, кроме экипажа из такого же количества человек, в десантном отделении размещаются еще пять военнослужащих, также в передней части машины имеется два места для пулеметчиков.

Существенна и разница в вооружении - у бронированного ветерана одно 76-мм орудие с сорока снарядами, на части прошедшей модернизацию техники установлена 90-мм бельгийская пушка с уменьшенным на четыре выстрела общим боезапасом.

У БМП-3 номенклатура вооружения существенно расширена, это 100-мм орудие, которое кроме обычных сорока снарядов также может применять восемь противотанковых управляемых ракет, имеющих дальность полета до 5500 м. Причем процесс заряжания является автоматизированным, благодаря чему достигается высокая скорострельность, доходящая до десяти выстрелов в минуту.

В распоряжении наводчика-оператора - 30-мм пушка, способная уничтожать легкобронированные объекты, живую силу, низколетящие самолеты и вертолеты.

Учитывая специфику службы, эти танки и БМП хорошо плавают, в том числе в условиях волнения моря. Они могут, ведя огонь, самостоятельно достигать берега, высаживаясь с десантных кораблей. Поэтому неудивительно, что эти боевые машины очень часто совместно выполняют учебно-боевые задачи и, судя по всему, морпехи Индонезии отказываться от ПТ-76 не собираются.



Алексей Моисеев

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Страны
Бельгия
Индонезия
Продукция
P-3 Orion
БМП-3
БМП-3Ф
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