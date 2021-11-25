Индия вооружается АК-203

Индийская армия массово вооружится автоматами Калашникова. Вчера, 23 ноября, портал indiatimes.com сообщил о том, что Совет по оборонным закупкам при Минобороны Индии официально одобрил закупку сотен тысяч АК-203.

Совет по оборонным закупкам принял своё решение в преддверии приезда российского президента в Индию. По неофициальной информации, именно на встрече лидеров двух государств, которая состоится в декабре, будет подписан финальный контракт на передачу технологий и начале производства АК-203 на территории Индии.

Тестирование АК-203

По данным портала janes.com, Индии удалось отстоять свои требования к контракту. «После нескольких месяцев длительных переговоров Россия решила отказаться от оговорки о лицензионных отчислениях в контракте в соответствии с требованиями Индии», — рассказал бывший бригадный генерал Рахул Бхонсл из консалтинговой компании Security-Risks в Нью-Дели. По его словам, производство начнётся в первом квартале 2022 года.

При этом индийские источники называют разные цифры объёмов производства. Так, портал indiatimes.com пишет о 750 000 единиц, из которых 70 000 будут поставлены из России в собранном виде или в виде комплектующих. На сайте indiatoday.in указывается цифра в 601 427 автоматов местной сборки и 70 000, поставленных из России. Третью цифру даёт janes.com — 700 000 автоматов за 51,24 млрд индийских рупий ($687,7 млн). При этом не указывается, включают ли эти цифры ранее заказанные 70 000 автоматов.

Индия и РФ с 2018 года работают над проектом по совместному производству автоматов АК-203 на территории Индии. В марте текущего года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что переговоры с Индией о заводе по производству автоматов АК-203 продолжаются, но о подписании финального контракта не сообщалось.

Оружейный завод был заложен ещё в 2007 году, планировалось, что он начнёт работу спустя три года. Но процесс ввода предприятия в эксплуатацию сильно затянулся из-за нерешённого вопроса о модели производимого оружия. Об официальном открытии завода сообщалось в 2019 году, но серийное производство на нём так и не было запущено. Тогда говорилось о том, что совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Ltd будет производить автоматы АК-203 калибра 7,62×39 мм. Планировалось, что на новом заводе соберут около 700 000 АК-203 с поэтапным наращиванием локализации, а ещё 50 000 автоматов будут импортированы в Индию из России.