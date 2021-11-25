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ЦАМТО

Сухопутные войска Бангладеш стали первым экспортным заказчиком китайских легких танков VT5

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Танк VT-5
Танк VT-5.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 24 ноября. Сухопутные войска Бангладеш стали первым экспортным заказчиком новейших легких танков VT5 китайской корпорации NORINCO (China North Industries Corporation), которые заменят имеющийся парк устаревших "Тип-62".

Как сообщает Inf.news, танки VT5 могут применяться в сложных географических условиях Бангладеш с преобладанием низменной болотистой местности и густой речной сети.

Каких-либо подробностей относительно имеющегося договора пока не имеется.

Известно, что VT5 СВ Бангладеш должны быть оборудованы системой активной защиты (САЗ) GL-5, которая существенно расширит их возможности. Танки также будут оснащены динамической защитой и системой оповещения о лазерном облучении с ПУ дымовых гранат.

VT5, который был разработан специально для экспортного рынка (Type 15 или ZTQ-15 в НОАК), вооружен 105-мм нарезной пушкой, разработанной на базе Royal Ordnance L7.

Танки VT5 предназначены для покупателей, заинтересованных в бронированной платформе, которая может применяться в географических условиях, где не могут быть использованы более тяжелые основные боевые танки. Его полная боевая масса (с АСЗ) составляет около 36 т.

По данным Shepherd, первая партия из 44 заказанных VT5 (танковый полк) поступила на вооружение СВ Бангладеш еще в апреле этого года, однако достоверного подтверждения данной информации пока нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Китай
Продукция
VT5
Компании
Norinco
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