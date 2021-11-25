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РИА Новости

Шойгу: служба в армии стала для россиян почетной обязанностью

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Социологические исследования показывают, что в российских Вооруженных силах сложился здоровый социально-психологический климат, а в обществе службу в армии рассматривают как почетную обязанность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Морально-политическое и психологическое состояние всех категорий военнослужащих оценивается как высокое", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

По мнению министра, "объективной оценкой деятельности Вооруженных сил показывают социологические опросы и отношение к ним гражданского общества".

"Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью. По данным соцопросов, более 90% граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну, около 88% испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии, свыше половины считают ее школой жизни", - сказал Шойгу.

Говоря о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных силах, он отметил, что "целенаправленная работа командиров и их заместителей позволила минимизировать количество преступлений и происшествий в армии и на флоте".

"Результаты социологических исследований показывают, что в воинских коллективах сложился здоровый социально-психологический климат, сформированы традиции дружбы и войскового товарищества. В целом военнослужащие уверены в своих сослуживцах и заявляют о доверительном характере межличностных отношений", - сказал Шойгу.

По его словам, нужно и дальше делать все возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего.

"Сегодня определим меры по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, поддержанию морально-психологического состояния войск на высоком уровне", - отметил министр обороны.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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