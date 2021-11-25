Шойгу: служба в армии стала для россиян почетной обязанностью

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Социологические исследования показывают, что в российских Вооруженных силах сложился здоровый социально-психологический климат, а в обществе службу в армии рассматривают как почетную обязанность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По мнению министра, "объективной оценкой деятельности Вооруженных сил показывают социологические опросы и отношение к ним гражданского общества".
Говоря о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных силах, он отметил, что "целенаправленная работа командиров и их заместителей позволила минимизировать количество преступлений и происшествий в армии и на флоте".
"Результаты социологических исследований показывают, что в воинских коллективах сложился здоровый социально-психологический климат, сформированы традиции дружбы и войскового товарищества. В целом военнослужащие уверены в своих сослуживцах и заявляют о доверительном характере межличностных отношений", - сказал Шойгу.
По его словам, нужно и дальше делать все возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего.
"Сегодня определим меры по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, поддержанию морально-психологического состояния войск на высоком уровне", - отметил министр обороны.