Индия разрабатывает самоуничтожающиеся спутники и ракеты

Это позволит избежать сброса отходов в море и формирования космического мусора

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) работает над созданием самоуничтожающихся ракет и спутников, которые не будут загрязнять окружающую среду или орбиту Земли. Об этом сообщил журналистам глава ISRO Кайласавадиву Сиван.

"Все наши ракеты имеют металлические корпусы, которые сбрасываются в море после запуска или становятся на завершающем этапе космическим мусором. Мы работаем над технологией, с помощью которой ракеты будут эффективно самоуничтожаться, чтобы избежать сброса отходов в море и формирования космического мусора. Мы рассматриваем специальные материалы для корпусов, которые могут сгорать вместе с двигателями", - цитирует в среду Сивана газета Times of India.

Глава ISRO также отметил, что разрабатывается технология для самоуничтожения спутников на орбите. "[Кнопка уничтожения] запустит процесс, при котором спутник сгорит на орбите", - объяснил он.

Космическое ведомство Индии работает и над другими технологиями. Речь идет о производстве различной продукции в космосе, создании квантовой коммуникационной сети, усовершенствованных радарах и так далее, отметил Сиван.