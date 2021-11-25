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Шойгу: Россия нарастит потенциал сил неядерного сдерживания из-за активности НАТО у границ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Растущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил, повышения потенциала сил неядерного сдерживания, включая оснащение высокоточным оружием и эффективными средствами поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооружённых сил", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Среди приоритетов развития ВС Шойгу назвал "повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания".

"Сегодня заслушаем, как решаются эти задачи в части оснащения высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современным вооружением и техникой", - добавил министр.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
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Ядерный щит
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