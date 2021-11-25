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Российская газета

Составлен топ самых необычных российских патронов

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Подводный пистолет СПП-1 и автомат АПС.
Подводный пистолет СПП-1 и автомат АПС.
Источник изображения: Евгений Одиноков \ РИА Новости

Госкорпорация Ростех составила топ самых необычных патронов, которые выпускают входящие в ее состав предприятия. Среди боеприпасов выделили самые тихие, длинные, миниатюрные, светящиеся и образец с двумя пулями, сообщает пресс-служба Ростеха.

Самые тихие патроны конструктор Игорь Стечкин еще в середине прошлого столетия разработал по заказу КГБ для специального бесшумного стреляющего устройства, которое замаскировали под портсигар. В нем не было глушителя, поэтому использовались специальные патроны. Они получили название СП-1. В массовое производство эти патроны не поступили. Но на их основе сделали более мощные СП-3 и СП-4, их приняли на вооружение.

Самые длинные пули-иглы изготовили для подводного автомата АПС. Они похожи на стрелу, длина - 15 сантиметров, калибр 5,66 миллиметра. Это в три раза больше обычного патрона автомата Калашникова. На предельной дальности стрельбы такая пуля поразит противника в гидрокостюме или пробьет органическое стекло толщиной до пяти миллиметров.

Самый миниатюрный патрон - калибра 5,45×18 миллиметра. Он в состоянии пробивать бронежилеты до второго класса защиты. А создали его для пистолета самозарядного малогабаритного - ПСМ. Он и сегодня считается самым плоским серийным пистолетом в мире, его ширина - 18 миллиметров.

Следующий в рейтинге - патрон с двумя пулями. Разработчики ЦНИИточмаша дали название данному проекту "Теоретик". Результат - патроны 12,7×108 мм 1СЛ и 1СЛТ (трассирующий). Они были приняты на вооружение в 1984 году. Широкого распространения не получили, потому что военных не устроила сниженная пробивная способность и большое рассеивание пуль.

Первый охотничий патрон со световым элементом создали инженеры холдинга "Технодинамика". Он получил название "Шлейф-Вектор". По словам разработчиков, не имеет российских и зарубежных аналогов. Световой элемент позволяет визуализировать полет дробового снаряда и корректировать точность выстрела. В этом его уникальность. "Шлейф-Вектор" используют для стрельбы не только из классических одноствольных, двуствольных или помповых ружей, но и из гладкоствольного оружия с газоотводной или инерционной автоматикой. Подходит для оружия 12 калибра.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Стечкин
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Технодинамика
ЦНИИТОЧМАШ
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