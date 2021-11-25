В Госдуме в ответ на заявление главы МИД Румынии о "российской угрозе" напоминают о кораблях НАТО в Черном море

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на заявление главы МИД Румынии Богдана Ауреску об озабоченности "российской угрозой" на границе с Украиной и на Черном море напомнил, что за этот год в Черном море присутствовало несколько десятков боевых кораблей стран НАТО.

"Внимательно изучив высказывания главы МИД Румынии, мы бы хотели, чтобы США и их союзники прислушались к просьбе Богдана Ауреску относительно присутствия в Черном море кораблей нечерноморских государств. Ведь, глава румынского МИД говорит о том, что нужно "не позволять третьим игрокам использовать Черное море как инструмент влияния и дестабилизации", - сказал Картаполов журналистам в среду.

Он добавил, что в комитете "хотели бы обратить внимание на то, что только за этот год в Черном море присутствовало несколько десятков боевых кораблей стран НАТО, не имеющих отношения к Черному морю".

Ранее главы МИД Румынии Богдан Ауреску и Польши Збигнев Рау провели консультации, по итогам которых заявили об озабоченности "российской угрозой" на границе с Украиной и на Черном море. Заявления министров транслировались онлайн на страницах румынского МИД в Facebook и на YouTube.

В частности, глава румынского МИД заявил об озабоченности "угрожающим развертыванием российских сил вблизи Украины и на Черном море".