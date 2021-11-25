Войти
Интерфакс-АВН

В Госдуме в ответ на заявление главы МИД Румынии о "российской угрозе" напоминают о кораблях НАТО в Черном море

222
0
0
Корабли НАТО
Корабли НАТО.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на заявление главы МИД Румынии Богдана Ауреску об озабоченности "российской угрозой" на границе с Украиной и на Черном море напомнил, что за этот год в Черном море присутствовало несколько десятков боевых кораблей стран НАТО.

"Внимательно изучив высказывания главы МИД Румынии, мы бы хотели, чтобы США и их союзники прислушались к просьбе Богдана Ауреску относительно присутствия в Черном море кораблей нечерноморских государств. Ведь, глава румынского МИД говорит о том, что нужно "не позволять третьим игрокам использовать Черное море как инструмент влияния и дестабилизации", - сказал Картаполов журналистам в среду.

Он добавил, что в комитете "хотели бы обратить внимание на то, что только за этот год в Черном море присутствовало несколько десятков боевых кораблей стран НАТО, не имеющих отношения к Черному морю".

Ранее главы МИД Румынии Богдан Ауреску и Польши Збигнев Рау провели консультации, по итогам которых заявили об озабоченности "российской угрозой" на границе с Украиной и на Черном море. Заявления министров транслировались онлайн на страницах румынского МИД в Facebook и на YouTube.

В частности, глава румынского МИД заявил об озабоченности "угрожающим развертыванием российских сил вблизи Украины и на Черном море".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
06.09.2021
"Они не остановятся". Чего России ждать от НАТО в Черном море
03.05.2021
Украина — НАТО: дверь открыта, но есть одно «но» (Обозреватель, Украина)
26.04.2021
Прямо по курсу: почему завершение маневров в Крыму повлияло на рубль
08.07.2019
The New York Times (США): НАТО решает вопрос о модернизации ПРО, рискуя усилить напряженность с Россией
11.08.2014
Нужен ли России Договор о РСМД
21.04.2014
Украина и американская ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 02:20
  • 73
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 25.11 01:57
  • 88
В США удивились размерам Су-75
  • 25.11 00:21
  • 29
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 24.11 23:53
  • 1
Извольте разоружиться
  • 24.11 23:16
  • 6
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 24.11 23:07
  • 1
Мантуров сообщил о подготовке контракта на массовые поставки "Охотников" Минобороны РФ
  • 24.11 22:10
  • 1
Министр обороны Украины сообщил о консультациях стран НАТО о "шагах на опережение в связи с действиями РФ на границе"
  • 24.11 22:08
  • 4
Американский F-22 заметили с «зеркальным» покрытием
  • 24.11 22:02
  • 3
На верфи Austal USA состоялась церемония крещения 13-го десантного корабля EPF
  • 24.11 21:54
  • 5
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 24.11 21:47
  • 24
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 21:37
  • 7
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 24.11 21:32
  • 4
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 21:10
  • 18
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 24.11 20:54
  • 408
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов