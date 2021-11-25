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Интерфакс-АВН

Морпехов Балтфлота вооружили новыми автоматами АК-12

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Морская пехота ВМФ РФ
Морская пехота ВМФ РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Морские пехотинцы Балтийского флота получили на вооружение новые автоматы Калашникова АК-12, сообщили в среду в пресс-службе Балтфлота.

"Военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота перевооружаются на новые автоматы АК-12. Новое стрелковое оружие заменило ранее стоявшие на вооружении морпехов автоматы АК-74М", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что новые автоматы Калашникова поступили в десантно-штурмовое и разведывательное подразделения морской пехоты.

"Партия АК-12 поступила "черным беретам" в рамках программы перевооружения флота. В настоящее время военнослужащие приступили к пристрелке и приведению оружия к нормальному бою на полигоне "Хмелевка", - сказали в штабе флота.

АК-12 калибра 5,45 мм разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих, в конце 2018 года был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. По сравнению с предыдущими поколениями обладает улучшеной эргономикой, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Ранее официально сообщалось о создании в Калининградской области новой мотострелковой дивизии. Российские военные заявляли, что дивизия формируется в ответ на рост активности НАТО у российских границ.

Дислоцированный в Калининградской области армейский корпус получил партию из 23 модернизированных танков Т-72Б3М, сообщил в октябре Балтийский флот РФ.

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру в Калининградской области.

В 2016 году официально сообщалось, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года официально сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в городе Черняховск.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В июле 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтфлота.

18 мая главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что Балтийский флот России на фоне усиления НАТО в регионе получит новые дизельные подводные лодки.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
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Одежда "Ратник"
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