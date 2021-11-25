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WarSpot

Австралия готовится осваивать атомный флот

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Австралия сделала первый шаг к созданию атомного подводного флота. Вчера, 23 ноября, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что США и Великобритания впервые поделятся своими технологиями атомных силовых установок для подводных лодок.

Подписанное соглашение об обмене информацией о морских ядерных силовых установках (ENNPIA) позволит Австралии в течение 18 месяцев ознакомиться с технологиями Великобритании и США. Это должно помочь Минобороны Австралии определиться с требованиями к перспективным атомным субмаринам, которые будут закуплены для австралийских ВМС.

Субмарины ВМС Австралии

Источник изображения: janes.com

«Соглашение позволит раширить сотрудничество, что значительно улучшит нашу взаимную обороноспособность и поддержит наши интересы в соответствии с Североатлантическим договором и Договором о безопасности Австралии, Новой Зеландии и США, а также усиленное трёхстороннее партнёрство в области безопасности между тремя сторонами, известное как AUKUS», — заявил президент США Джозеф Байден на подписании ENNPIA.

В сентябре текущего года было объявлено о создании нового военного союза. Он получил название AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) и должен «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». В совместном заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джозефа Байдена не упоминаются другие страны, но анонимные источники в Белом доме уже успели заявить, что новый военный альянс создан для противодействия влиянию Китайской Народной Республики.

Пакт AUKUS предусматривает сотрудничество в создании оборонных технологий, в том числе автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта, квантовых технологий и вычислительной техники. В соответствии с договором Австралия впервые получит возможность строительства атомных подлодок. Для этого страна разорвала «сделку века» с Францией, которая и так грани срыва.

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