Войти
ЦАМТО

Elbit Systems поставит 120-мм минометы ВС Эстонии

209
0
0
Шасси БМП CV9030N
Приобретаемые Эстонией демилитаризованные шасси норвежских боевых машин пехоты CV9030N на хранении.
Источник изображения: Силы обороны Эстонии

ЦАМТО, 24 ноября. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) подписал с израильской компанией Elbit Systems контракт на поставку ВС Эстонии 120-мм минометов.

Как сообщает Shephard News Team, стоимость соглашения составляет 15 млн. евро (17,27 млн. долл.). Контракт был подписан 30 сентября, но официально о нем было объявлено в базе данных контрактов ЕС только 10 ноября. Помимо поставки неназванного количества 120-мм минометных систем, компания Elbit также обеспечит их обслуживание в ходе эксплуатации.

Elbit производит два типа буксируемых 120-мм минометов, каждый из которых может быть интегрирован с легкой переносной системой управления огнем.

В конце октября Shephard сообщил, что в оборонном бюджете Эстонии на 2022 год предусмотрено выделение средств на закупку полноприводных автомобилей. Потенциальным кандидатом является легкая тактическая машина JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) компании Oshkosh, которая может применяться в качестве самоходного миномета в случае оснащения обслуживаемым расчетом 120-мм минометной системой Spear / Spear Mk.2. Компания Elbit также производит 120-мм автономный самоходный миномет Cardom. В качестве шасси самоходного миномета также может использоваться гусеничные БМП CV-9030.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Эстония
Продукция
JLTV
Ан-30
Компании
Elbit Systems
Oshkosh
Проекты
CV-90
Евросоюз
Похожие новости
23.11.2021
Эстония приобретает израильские 120-мм минометные комплексы
18.10.2021
Окончательные предложения на конкурс на перспективную боевую машину пехоты для армии США
22.04.2021
Предложения на новый конкурс на перспективную боевую машину пехоты для армии США
20.01.2021
Контракт на модернизацию боевых машин пехоты CV9035NL Mk III армии Нидерландов
06.11.2020
Минобороны Черногории получило первые бронемашины JLTV
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 02:20
  • 73
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 25.11 01:57
  • 88
В США удивились размерам Су-75
  • 25.11 00:21
  • 29
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 24.11 23:53
  • 1
Извольте разоружиться
  • 24.11 23:16
  • 6
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 24.11 23:07
  • 1
Мантуров сообщил о подготовке контракта на массовые поставки "Охотников" Минобороны РФ
  • 24.11 22:10
  • 1
Министр обороны Украины сообщил о консультациях стран НАТО о "шагах на опережение в связи с действиями РФ на границе"
  • 24.11 22:08
  • 4
Американский F-22 заметили с «зеркальным» покрытием
  • 24.11 22:02
  • 3
На верфи Austal USA состоялась церемония крещения 13-го десантного корабля EPF
  • 24.11 21:54
  • 5
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 24.11 21:47
  • 24
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 21:37
  • 7
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 24.11 21:32
  • 4
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 21:10
  • 18
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 24.11 20:54
  • 408
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов