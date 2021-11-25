Elbit Systems поставит 120-мм минометы ВС Эстонии

ЦАМТО, 24 ноября. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) подписал с израильской компанией Elbit Systems контракт на поставку ВС Эстонии 120-мм минометов.

Как сообщает Shephard News Team, стоимость соглашения составляет 15 млн. евро (17,27 млн. долл.). Контракт был подписан 30 сентября, но официально о нем было объявлено в базе данных контрактов ЕС только 10 ноября. Помимо поставки неназванного количества 120-мм минометных систем, компания Elbit также обеспечит их обслуживание в ходе эксплуатации.

Elbit производит два типа буксируемых 120-мм минометов, каждый из которых может быть интегрирован с легкой переносной системой управления огнем.

В конце октября Shephard сообщил, что в оборонном бюджете Эстонии на 2022 год предусмотрено выделение средств на закупку полноприводных автомобилей. Потенциальным кандидатом является легкая тактическая машина JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) компании Oshkosh, которая может применяться в качестве самоходного миномета в случае оснащения обслуживаемым расчетом 120-мм минометной системой Spear / Spear Mk.2. Компания Elbit также производит 120-мм автономный самоходный миномет Cardom. В качестве шасси самоходного миномета также может использоваться гусеничные БМП CV-9030.