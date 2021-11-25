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ЦАМТО

Компания "Кронштадт" открыла новый цех для производства композитов

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Строительство цехов серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), сентябрь 2021 года
Строительство цехов серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), сентябрь 2021 года.
Источник изображения: АО "Кронштадт"

ЦАМТО, 24 ноября. Новый производственный участок для изготовления полимерно-композиционных материалов открылся на территории входящего в компанию "Кронштадт" Дубненского машиностроительного завода им. Н.П.Федорова (ДМЗ).

Изготовление деталей из композиционных материалов – одно из основных направлений деятельности серийного производства компании.

В целях безусловного выполнения заключенных контрактов в срок и в полном объеме в новом цеху в две смены начинается изготовление первых деталей оперения беспилотных летательных аппаратов. Оно будет осуществляться с использованием современного автоматизированного оборудования.

ДМЗ будет работать в кооперации с первым серийным заводом по производству крупноразмерных беспилотников компании "Кронштадт", строительство которого выходит на финишную прямую в Дубне. В настоящий момент на новое предприятие набирают персонал. К 2024 году планируется нанять полторы тысячи человек, работающих в три полноценные смены. К запуску серийного производства новых сотрудников готовят в рамках стажировок на опытном заводе компании "Кронштадт" в Москве и на ДМЗ. Также компания плотно работает с учебными заведениями Дубны и Москвы. Теоретическое и практическое обучение на базе Государственного университета "Дубна" организовано с привлечением опытного преподавательского состава и оборудования из МГУ имени М.В.Ломоносова.

Для полноценного функционирования серийного завода необходимы специалисты по более чем 10 рабочим профессиям. Ключевые по важности и количеству штатных единиц специальности: сборщик-клейщик изделий из композитных материалов, слесарь-сборщик летательных аппаратов, монтажник электрооборудования летательных аппаратов, контролер ОТК, цитирует AviaPort.Ru пресс-релиз АО "Кронштадт".

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Россия
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