Компания "Кронштадт" открыла новый цех для производства композитов

ЦАМТО, 24 ноября. Новый производственный участок для изготовления полимерно-композиционных материалов открылся на территории входящего в компанию "Кронштадт" Дубненского машиностроительного завода им. Н.П.Федорова (ДМЗ).

Изготовление деталей из композиционных материалов – одно из основных направлений деятельности серийного производства компании.

В целях безусловного выполнения заключенных контрактов в срок и в полном объеме в новом цеху в две смены начинается изготовление первых деталей оперения беспилотных летательных аппаратов. Оно будет осуществляться с использованием современного автоматизированного оборудования.

ДМЗ будет работать в кооперации с первым серийным заводом по производству крупноразмерных беспилотников компании "Кронштадт", строительство которого выходит на финишную прямую в Дубне. В настоящий момент на новое предприятие набирают персонал. К 2024 году планируется нанять полторы тысячи человек, работающих в три полноценные смены. К запуску серийного производства новых сотрудников готовят в рамках стажировок на опытном заводе компании "Кронштадт" в Москве и на ДМЗ. Также компания плотно работает с учебными заведениями Дубны и Москвы. Теоретическое и практическое обучение на базе Государственного университета "Дубна" организовано с привлечением опытного преподавательского состава и оборудования из МГУ имени М.В.Ломоносова.

Для полноценного функционирования серийного завода необходимы специалисты по более чем 10 рабочим профессиям. Ключевые по важности и количеству штатных единиц специальности: сборщик-клейщик изделий из композитных материалов, слесарь-сборщик летательных аппаратов, монтажник электрооборудования летательных аппаратов, контролер ОТК, цитирует AviaPort.Ru пресс-релиз АО "Кронштадт".